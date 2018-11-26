〈群益投資展望〉除了「川普經濟」 2019股市還有3隻黑天鵝蠢動

群益金融集團今 (26) 日舉辦 2019 年上半年投資理財說明會，群益投顧董事長蔡明彥認為，2019 年台股指數將維持震盪盤整，最高點仍有機會上看 10500 點，低點則可能下探十年線 8500 點，多數時間處在 8500 點到 9500 點區間震盪，而櫃買市場波動幅度恐還會更大，不僅要憂心「川普經濟」，另外，還要留意其他 3 大變數。

群益認為，明年的投資變數仍將延續今年貿易戰、聯準會升息和川普，要留意的是，貿易戰恐不只是川普個人意志，而是美國防止中國崛起的戰略目的，因此，「川普經濟」仍會持續衝擊全球股市，即便台股再次上萬點，恐怕也難以維持太久。

不僅川普因素，群益指出，明年新的潛在變數有 (1)「歐洲風雲」，由於英國脫歐談判進入各國國會表決，義大利債務問題捲土重來，再加上歐洲極右派民粹勢力興起，分裂的歐洲恐弱化歐元，並導致美元指數進一步強勢，不利新興市場資金動能。

另一方面，群益證也提出 (2)「中國泡沫演進」，由於中國房地產總市值是中國 GDP 的 5 倍，泡沫化風險一觸即發，後續金融體系的壞帳壓力增加；同時，IPO 也出現泡沫化現象，今年幾乎所有 IPO 個股均破發，獨角獸 IPO 紛紛變成「毒」角獸。

此外，(3)「科技產業盛極而衰」，半島體供應鏈明年須注意庫存消化狀況，FAANG 股價走勢分歧，高成長光環退散和個資保護問題，是網路股的重大挑戰。

而群益也指出，外資看台股是物美價廉、半導體產業地位重要、政府對股市偏多且政治穩定，缺點則是邊緣化壓力、企業創新能力低，以及股市資金動能不佳，尤其主權基金是台股長期發展的重要穩定力量，相對 A 股暴起暴落，台股的穩定特性吸引外資對台股評價回升。