元大證賀鳴珩當選券商公會理事長 訂四大發展目標

券商公會今 (15) 日辦理第七屆第一次理事長補選，選舉結果由元大證券董事長賀鳴珩獲出席理事全數通過當選理事長，賀鳴珩表示，上任理事長後將有 4 大要務要發展，包括 (1) 促進交易量、(2) 券商提供差異化服務、(3) 金融業監理原則衡平，以及 (4) 逐筆交易，力拚提升台灣資本市場的競爭力，打造成為亞洲理財中心。

賀鳴珩表示，台灣證券市場的根基在台股交易量，若交易量萎縮，無論是經紀、自營或承銷業務，都會大受影響，且無法反映台股上市櫃公司的真正價值，因此，要建立投資人對市場的信心，促進交易量並吸引投資人積極參與。

賀鳴珩也指出，我國證券業體質良好，全體券商從業人員為 34891 人，建議未來對於一般投資人和法人 (PI) 投資人，可提供差異化的服務，例如以複委託方式提供財富管理業務服務，客制化金融商品，以及銷售基金或保險商品等，讓全體券商都可共同經營參與市場的發展。

目前金融五業 (證券、銀行、保險、期貨、投信) 的經營領域，已逐漸跨業發展，賀鳴珩希望主管機關對五業管理，應是監理和發展並重，使證券業能在公平法規環境下競爭。

另一方面，賀鳴珩認為，公會支持和國際接軌推動逐筆交易，但在上線前要重視擬真平台建立和會測交易實施，希望在 2020 年 3 月 23 日實施逐筆交易前，讓所有證券商同業和投資人都熟悉這交易新制。

另外，證券從業人員因跨業兼辦需依各業法規定參加資格考試、職前或在職訓練，上課時數過多，券商公會也將檢討降低從業人員訓練時數，以減輕負擔。