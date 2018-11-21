上交所：目前沒有科創板掛牌企業名單 券商看好研發強、獲利佳企業

週三 (20 日)，有媒體報導稱，上交所科創板相關人士要求某創投機構推選 50 家左右行業排名靠前企業，上交所將視情況重點調研，上交所回應，這則報導嚴重失實，已採取相關措施以正視聽。

上交所指出，設立科創板並試點註冊制意義重大，中國證監會和上交所高度重視。但也強調，目前沒有所謂的「掛牌企業名單」，提醒各市場投資人，不要盲目聽信網路傳言，再出現未與上交所核實的不實報導，上交所將對發佈人追究責任。

這是一週內上交所針對科創板第二次闢謠，14 日時有報導稱，「科創板推進的速度會相當快，預計兩三週可能就會出徵求意見稿，明年第 1 季首批可能掛牌」，也遭到上交所否認。

陸股科創板是中國國家主席習近平在 11 月 5 日，於中國國際進口博覽會開幕式所提出，目的是補齊中國資本市場服務科技創新的不足，將在盈利狀況、股權結構等方面做出更為妥善的差異化安排，增強對創新企業的包容性和適應性。

科創板還將試點註冊制，以求在受理、審核、註冊、發行、交易等各個環節都會更加注重資訊披露的真實全面。

據指出，目前中國監管層正在積極的徵求行業內意見，主要就科創板定位、上市企業門檻、交易制度設計、註冊制如何試點等內容尋求意見。

上交所理事長黃紅元表示，希望市場參與主體根據各自專長為設立科創板並試點註冊制提供良方，上交所將抓緊方案的製定和推出，穩妥推進設立科創板並試點註冊制相關工作，待方案制定完畢後將履行報批程序，並公開徵求意見。

制度未出，各機構已經提前佈局。投行人士表示，從試點初期平穩運行的原則上來看，前期能夠上市在科創板上市的企業，多是獲利的、研發投入比例較高、具有自主知識產權、且在行業內有一定影響力的企業。

中信建投分析張玉龍認為，由於科創板當前細則尚未公佈公布，參照戰略新興板的方案的標準，對符合上市條件的企業進行初步篩選，行業上側重於選擇新興產業，如電子、傳媒、計算機、醫藥、新材料和新能源企業。