陸股尾盤下殺收低 上證指數收跌0.14%

陸股今 (26 日) 走勢反覆，早盤在銀行、保險等金融股走強之下，盤中一度漲至 0.6%，但在鋼鐵股與有色等周期股紛紛潰敗之下，看多情緒也減弱，雖然今天早盤多數時間在平盤上方，但午盤 14:00 之後開始下挫收低。

截至收盤，上證指數報 2575.81 點，跌幅 0.14%；深成指數收報 7615.91 點，跌幅 0.27%；創業板指數報 1304.56 點，跌幅 0.32%。滬市成交人民幣 1081.58 億元，深市成交 1467.96 億元，兩市合計成交 2549.54 億元，較上一交易日的 3584.98 億元明顯量縮。

上證指數日線走勢圖 圖片來源：investing.com

從盤面上看，多數類股下跌，福建、水泥、機場航運類股漲幅較大，高送轉、石油、ST 相關股票跌勢最重。

受台灣大選結果影響，福建自貿區類股今天表現出色，雖然午盤過後大市走低，不過平潭發展 (000592-CN)、廈門港務 (000905-CN) 及漳州發展 (000753-CN) 依然鎖住漲停。

消息面上，23 日下午，上交所、深交所發布《上市公司高送轉信息披露指引》。上市公司披露高送轉方案的，其最近兩年同期淨利應當持續增長，且每股送轉比例不得高於上市公司最近兩年同期淨利潤的複合增長率。影響所及，高送轉領跌近 8%。

安信證券首席策略分析師陳果指出，高送轉是 A 股市場上每年具有特色的一個投資主題，股價雖然在短期內容易出現暴漲，但中長期來看快漲慢跌、漲少跌多，最終體現高送轉僅是通過改變公司股本數量降低每股股價，一定程度上提升了股份流動性，實際卻不能改變公司的業績和長期價值。本次高送轉新規將業績增長作為高送轉的一大基礎，引導上市公司專注主業。

分析師認為，總體上，這輪反彈行情第一階段結束，而這種結束和標誌就是資金從高位題材股的撤出。值得注意的是，管理層對高送轉的規範，也意味著對此題材的限制，其炒作力度也將大大下降，不利於題材股的整體表現。