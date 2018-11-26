陸股11月回暖 160家公司大股東卻在減持股份

陸股 11 月份由谷底反彈，不過上市公司此持卻紛紛拋出減持計畫。統計顯示，11 月以來，已有 160 家公司發布減持公告，計劃減持 20.30 億股，減持的主力軍是 5% 以上股東以及控股股東。

其中，大股東計劃減持的規模達 14.30 億股，占比達 71%；有 14 家公司為第一大股東或者實際控制人及一致行動人減持，計劃減持 3.4 億股股份。

近期 2 檔大牛股—光洋股份 (002708-CN) 和恆力實業 (600346-CN) 均遭減持。特別是光洋股份，它在近 11 個交易日 10 個漲停，第三大股東除了限售股無法減持外，將手中持有的占公司總股份 5.71% 的股份計劃全部清倉。

在大幅減持之下，光洋股份 23 日走勢反轉，開盤後一字跌停，超過 20 萬筆賣單封死跌停。26 日股價依然弱勢，跌幅近 8%。

恆立實業自 10 月 22 日至 11 月 16 日，17 個交易日出現 14 個漲停板，股價從 2.58 元漲至 10.48 元。但在 11 月 16 日晚間，恆立實業公告，長城資管擬在公告披露之日起 15 個交易日後的 6 個月內，減持不超過 2.31% 股份。受此影響，恆立實業此後五個交易日股價大幅下挫，共下跌 23.5%。

陸媒整理指出，近期股東減持出現四個特徵：一是減持金額和規模較大；二是減持主體以 5% 以上大股東和創投機構為主；三是減持方式多以集中競價為主，小部分通過大宗交易；四是減持的目的多數是因個人資金需求，部分因為公司或項目發展需要。

東北證券研究總監傅立春表示，此輪減持潮的背景和原因是多個層面的，有去年 IPO 企業數量創新高，目前面臨解禁潮的背景，也有股東對公司未來預期的因素，還有現在行情回暖減持套現，紓解自身流動性的情況。

中信改革發展研究基金會研究員趙亞贇認為，近期部分公司獲得紓困基金後股東減持，利用庫藏股掩護減持等情況頻出。由於市場信心不足，政府資金支持上市公司時應先要求受援公司大股東不得隨便減持，監管層可以對類似做法加強監管。