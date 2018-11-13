〈華碩法說〉Q3純益33.43億 季增151% EPS 4.5元 前3季9.5元

華碩 (2357-TW) 今 (13) 日舉辦線上法說會，並公布第 3 季財報，稅後純益 33.43 億，季增 151%，年減 43%，每股純益 4.5 元，前 3 季稅後純益為 70.55 億元，年減 38.7 %，每股純益 9.5 元。

華碩第 3 季品牌合併營收 937.71 億，季增 16%，年減 10%，毛利率達 11.68%，年減 2.67 個百分點，季減 1.02 個百分點，營益率 2.39%，年減 0.48 個百分點，季減 1.11 個百分點，華碩表示，毛利率受到美中貿易戰、晶片業者供貨不足、及同業價格競爭等因素影響，因此較上季下滑。

華碩第 3 季業外收入達 21.74 億，其中雖認列轉投資亞旭虧損 7.77 億，不過匯損由上季 14.07 億降低至 2.79 億，股息收入則達 24.79 億。

華碩也說明產品比重的分配，PC 方面由 60% 增加至 62%，行動裝置占比因第三季推出新一代 Zenfone，由 15% 上升至 16%，但在零組件方面，因為虛擬貨幣開始降溫，占比由上一季的 21% 降低至 18%。

華碩表示，考慮到市場上不確定因素，第 4 季將除審慎應對。