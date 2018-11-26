台股盤前—大選落幕 與美股連動性回升 震盪格局加劇

國內九合一大選落幕，台股與美股連動性估將再度回升，而國際油價走弱，拖累美股周五全面走面走跌，加上全球眾所矚目的 G20 峰會將於本周登場，法人預估短期內台股震盪格局恐加劇。

國內九合一大選落幕，國民黨取得 15 席縣市長位子，民進黨僅拿下 6 席，地方政治版圖改變，對執政黨爭取 2020 年總統大選連任增添壓力。

而國際油價也因全球經濟成長趨緩，供過於求的情況浮現，導致走勢反轉，由 10 月初高點開始修正，來到 5 字頭，近 2 個月跌幅達 3 成左右。

在油價跌跌不休下，美股周五全面走弱，Chesapeake Energy. (CHK-US)、斯倫貝謝 (SLB-US)、美孚石油 (XOM-US) 等能源股重挫 2.5%-3.5% 領跌，科技股方面，蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.54%，臉書 (FB-US) 下跌 2.29%。

而 G20 峰會本周五將於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯登場，由於美中先前在 APEC 並未取得共識，此次 G20 能否達成協議，解決貿易戰的問題，讓全球經貿回溫，也讓外界格外關注。

另外，油價走勢預期也將成這次 G20 另一焦點，加上 OPEC 12 月將舉行會議，也備受關注。

而近來國際油價走弱，對塑化、紡織上游等族群也增添壓力，短期內恐現入修正，加上國內政治版圖改變，政策相關的生技、離岸風電族群也可能因市場擔憂面臨修正，台股短期內震盪幅度恐加劇。