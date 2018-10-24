中電擬將印度子公司規模擴大1倍 或分拆當地上市

據《南華早報》引述中電控股 (0002-HK) 財務總監 Geert Peeters 表示，公司計劃在未來 5 年內透過收購和新建項目，將印度子公司規模擴大 1 倍，並可能分拆業務在當地交易所上市。

截至今 (24) 日發稿，中電上漲 0.757%，報港幣 86.55 元。

圖：新浪財經

中電早於 2002 年拓展印度市場，當地是公司主要增長市場之一。中電亦在中期年報及官網提到，未來將繼續致力於印度拓展潔淨能源項目及輸電項目。

另外，中電於今年 9 月引入加拿大公共退休基金公司 CDPQ 為其印度的策略股東，以 264 億盧比轉讓中電印度 4 成股權予 CDPQ。交易尚待監管部門批核等先決條件落實才完成，完成後中電將繼續持有中電印度 60% 股權，維持大股東地位。

Geert Peeters 表示，中電將與新伙伴 CDPQ 執行計劃，公司已放棄在印度建設大型煤電項目，未來的產能擴充主要來自可再生能源項目。同時，中電印度公司對電網資產亦感興趣。

在截至 6 月底的中期，中電印度公司擁有 2948 兆瓦的發電裝機容量，其中包括位於古加拉特邦區的 655 兆瓦的天然氣發電廠、印度北部哈里亞納邦的哈格爾的 1320 兆瓦的燃煤機組，約 1000 兆瓦的風電和太陽能容量。

燃氣電廠方面，集團已預計現行的購電協議於 12 月屆滿後將不會續期，現正探討電廠的未來路向。

中電印度業務截至 6 月底的營運盈餘為港幣 2.51 億元，年增 3.7%。