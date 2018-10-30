〈財報〉鐵塔貢獻中電信前3季賺近3% 惟Q3純利季跌3成 股價挫近6%

中國電信 (0728-HK) 前三季純利年增 2.73%，但第三季純利較上季大跌 30%，股價今 (30) 日開盤重挫 5.99%；截至發稿，報港幣 3.68 元，跌 4.167%。

圖：新浪財經

中國電信今年前三季營收人民幣 2849.71 億元，年增 3.64%，其中服務收入年增 6%，至人民幣 2649.34 億元。雖然經營費用上升引致經營收益下降 4.8%，但受惠於中國鐵塔 (0788-HK) 上市的貢獻，令期內純利仍年增 2.73%，至人民幣 190.34 億元；除息稅折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 年增 2.5%，至人民幣 808.19 億元。

單計第三季，營收年增 1.42%，至人民幣 919.42 億元，季跌 4.64%，其中服務收入年增 4.07%，至人民幣 873.46 億元，季跌 2.54%；純利為人民幣 54.64 億元，年跌 8.52%，季跌 30%；EBITDA 為人民幣 249.61 億元，年跌 5.59%，季跌近 15%。

中電信於期內經營收入有所上升，惟經營費用年增 4.54% 至人民幣 2596.11 億元，導致經營收益下降 4.8% 至人民幣 253.6 億元。

經營費用增加，主要由於近年已投資的 4G 及光纖寬頻建設帶來折舊攤銷增加，令折舊及攤銷增 6.15% 至人民幣 554.59 億元；網絡運營及支撐成本則升 11.51% 至人民幣 818 億元，以進一步提升網絡能力及質量，支撐業務規模發展。

在財務成本淨額下跌 18.43%，以及中國鐵塔上市帶來額外收益下，期內純利年增 2.73%。中國 3 大電訊商共同持有的中國鐵塔今年 8 月初上市，中電信前 3 季投資收益及應佔聯營公司收益年增 1.72 倍至 19.23 億元，主要是對中國鐵塔的持股比例增加。

中電信截至 9 月底止，旗下移動用戶達 2.94 億戶，期內淨增 4407 萬戶，其中 4G 用戶淨增 4841 萬戶至 2.3 億戶；移動用戶每月每戶平均收入 (ARPU) 較去年同期有所下降。

寬頻用戶方面，有線寬頻用戶近 1.44 億戶，期內淨增 1031 萬戶，其中光纖寬頻用戶淨增 1245 萬戶至 1.39 億戶。該集團表示，雖然寬頻用戶接入 ARPU 有所下降，但支撑了智慧家庭業務快速發展。

上週一 (22 日)，中移動 (0941-HK) 及中聯通 (0762-HK) 已公佈前三季財報，中移動純利年增 3.15%，至人民幣 950 億元，營收微跌 0.32% 至 5677 億元；中聯通則較去年同期多賺 1.17 倍，至 87.8 億元，營收增 6.77%，至 2197.12 億元，兩者的盈餘均計入中國鐵塔上市帶來的貢獻。