【馮冠華專欄】A股商譽錯殺？能否反彈成港股今天表現關鍵

11 月 26 日推介 - 南方航空（1055）

1）上週五港股市況總結：受 A 股下瀉拖累，恆指上週五也下跌，但跌幅尚算温和，報 25928 點，下挫 92 點。大市成交按日下跌約 12% 至 595 億，是今年的新低。滬深港通總成交按日再下跌約 9% 至 55 億，流向仍是淨流出，金額 7.7 億。北向也是淨流出，金額約 10.5 億。藍籌 10 升 35 跌 5 持平。



板塊方面，長和系（包括長江基建（1038）、長和（1）及長實地產（1113））表現較突出，燃氣股也繼續有追捧，中資電訊、公用及多隻 REITs 也造好；相反，醫藥、內房及中資劵商則表現較差。做空方面，佔大市成交上升至 14.1% 水平。牛熊証街貨最新比例是 56:44，重貨區方面，熊証仍在 26400-26449，牛証也無變化，在 25450-25499。

簡評：據內地証劵人仕的分析，A 股週五的下跌，原於中證監要求上市公司，包括創業版公司嚴格執行商譽的壓力測試；而國內公司累計商譽達 1.4 萬億元人民幣，在經濟有機會放緩下，商譽或需作相應的減值，這令國內創業版大跌，也滾雪球式影響上證指數。



港股週五能相對穩定，因在港上市的公司在現有的會計制度下，商譽測試基本上是每年核數師的必然工作，即使經濟下行，商譽減值亦應不會如國內企業般危險。要注意的，商譽和其他無形資產減值會影響損益表，但不會影響現金流。若這是跌市元兇，筆者覺得週五 A 股的下跌是有點被過份放大了。商譽減值的數目，要視乎經濟下行的量度，也要看這些資產是否已減少盈利能力，在現階段實難肯定是否有需要作大規模減值。

上週五美股再因油價大跌而下瀉，美滙上升美債息再跌，港股今天開市應有下行壓力，但若 A 股在冷靜後回穩，情況也未必太差。至於本週大事，週四是期指結算日，內地部分 PMI 數據亦會在週五發放，然後是全球聚焦的習特會。由於油價下跌，航空股今天有機會造好，南方航空（1055）更有賣 21 年舊飛機收益入賬消息支持 （見點 4），可關注。

2）美股上週五市況總結：美股上週五半日市繼續頹勢，當中油價再重挫為焦點。道指收跌 178 點或 0.73%，標指及納指則分別下挫 0.66% 及 0.48%。美滙指數上升至 96.94，十年期債息再回落至 3.046。紐約期油大跌 7.76%，最新報 50.39 美元。港股 ADR 下跌 109 點，相當於恆指 25818 點水平。

3）新股訊息 ：內地第三大線上旅遊平台同程藝龍（780）今天掛牌，暗盤價造好，收市報 11.46 元，較招股價 9.8 元，升 1.66 元或 16.94%。

在澳洲生產煤炭的兗煤澳洲（3668）將於今天招股，12 月 6 日上市。每股招股價介乎 23.48 元至 25.84 元，每手 100 股。集團在澳交所的股價現約 3.06 澳元（約 17.5 港元），較今次在港上市招股價最多有超過三成的折讓。

騰訊控股為第二大股東（持 20.65％）的內地手遊發行商創夢天地（iDreamSky）（1119）將於今天招股，每股招股價介乎 6 元至 7.8 元。每手 400 股。該公司引入京東及索尼（Sony）作為基石投資者，各認購 500 萬美元的股份。截至今年 9 月底，創夢天地平均月活躍用戶為 1.295 億；以收入計在內地手遊市場中排名第五。

4）個股訊息 ：（信報、蘋果日報）

利好：中國高速全動（658）- 擬 2.99 億元出售 14 間公司股權予 4 間公司，作價由 1 元人民幣至 1.11 億元，總代價為 2.99 億元。中國高速傳動指，截至 6 月 30 日，出售公司擁有的權益賬面總值約負 1.39 億元，料出售事項錄得收益約 4.38 億元。

南方航空（1055）公布，控股子公司重慶航空將 4 架 A320 型飛機，出售予控股股東南航集團旗下公司廣州雲得，代價 1.21 億元 (人民幣，下同)。該公司預計，出售飛機將錄得收益淨額 7517.8 萬元。

信利國際（732）公布，截至 9 月底止首三季業績，股東應佔溢利 1609.6 萬元，去年同期虧損 846 萬元。每股基本盈利 0.52 仙。

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