【馮冠華專欄】買賣兩閒，靜待變化

11 月 23 日推介 - 天能動力（0819）

1）上日港股市況總結 ：恆指週四反覆靠穩，指數以全日高位约 160 點升幅開出，但在 A 股轉跌下也曾轉升為跌近百點；午後 A 股跌幅收窄，恆指在權重股騰訊（0700）及滙豐（0005）帶動下輕微高收，報 26019 點，上升 47 點。大市成交按日下跌約 14% 至 677 億，滬深港通總成交按日再下跌約 10% 至 60 億，流向轉為淨流出，金額 5 億。北向也是淨流出，金額約 6.7 億。藍籌 25 升 23 跌 2 持平。板塊方面，手機設備、醫藥、內房及煤炭表現較差，內銀和內險也受壓，相反，內地消費品、本地地產、燃氣、澳門博彩及油服股則表現較突出。做空方面，佔大市成交略降至 13.3% 水平。牛熊証街貨最新比例是 51:49，重貨區方面，熊証仍在 26400-26449，牛証則上移至 25450-25499。

簡評 ：一如所料，港股昨天交投淡靜，亦窄幅上落；盤中的升跌也是被 A 股牽著走，自身則無甚方向。受壓的板塊，跌幅也不太大。內房應是短線獲利回吐，手機設備受富士康計劃明年削減 200 億元人民幣開支負面影響，醫藥股仍是受國策拖累，煤炭前景不樂觀也不是新新聞。同樣地，做好的也不見得太突出。本地地產上升是加息降温和財長放寛按揭的言論，油服股在油價反彈下疑似超賣後抽，澳門博彩則一向是高貝塔。燃氣股連續兩天有大行報告推薦，短線看還似有力再上。在美股週四休市下，出現買賣兩閒亦甚為平常，指標也沒有太大啟示，包括做空率接近持平，牛熊証街貨比率又接近均等，南北向資金淨流出額也不大。現況看似會延續至月底的川習會了。

收市後公佈季績的美團（3690），第三季勁蝕人民幣 833 億，但當中有 798 億是優先股的公允值變動引起之虧損，扣除後的數字也並好看，整體毛利率按年大減 11.5 個百分點至 24%，經營虧損為 34.5 億元，按年增 2.3 倍 。按季的數字則有好轉，但經營上離收支平衡仍甚遠，績前股價上升而做空急增，回吐風險應頗大。中生制藥（1177）的季績顯示增長放緩，但績前股價已下跌不少，反而績後反彈也不奇。渣打（2888）受回購傳聞造好，空穴來風，倫敦股價亦逆市造好，可關注。天能動力（0819）昨天大升 8.3%，追落後（如贛鋒（1772））和分拆公司到 A 股上市可能是背後強勢動力。買盤昨天非常進取，並以最高位收市。看到有消息指 Tesla 的上海廠不會單用 Panasonic 電池，寧德時代和比亞迪或是目前的國內領導者，但也不排除天能也能受惠。大升後本益比也不過是 6 倍，仍可留意。超威（0951）是另一選擇，但成交量一向不大，且公司質素也較差，只宜小注投機而已。

2）美股上日市況總結 ：美股週四休市。美滙指數回落至 96.49，紐約期油則下跌 1.43%，最新報 53.85 美元。港股夜期收報 25890 點，下跌 41 點並低水 129 點。