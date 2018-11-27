【馮冠華專欄】期指結算指有望繼續向好

11 月 27 日推介 - 招商銀行（3968）

1）上日港股市況總結：雖然 A 股週一只能反覆靠穩，但在道指期貨走高及市場預期美息暫停上升周期，恆指高開高走，收報 26376 點，上升 448 點。大市成交按日上升約 25% 至 741 億。滬深港通總成交按日也上升約 7% 至 59 億，流向仍是淨流出，金額 11.5 億。北向轉為淨流入，金額約 23.9 億。藍籌 47 升 3 跌。



板塊方面，本地地產、澳門愽彩、燃氣及火電股較特出，內銀、內險和內房也普遍不俗。權重股如騰訊（700）、滙豐（5）、友邦（1299）及中移動（941）也不錯。首掛的同程藝龍 (780) 更較招股價大升 26.5%。表現較差的是煤炭股而已。做空方面，佔大市成交回落至 13.4% 水平。牛熊証街貨最新比例是 53:47，重貨區方面，熊証上移至 26600-26649，牛証則不變在 25450-25499。

簡評：恆指昨天的上漲，或許又是大行報告的威力，更化身成為屠熊刀。摩根士丹利把明年恆指目標價由原定的 25900 點，升至 28500 點，相當於預測明年市盈率 10.7 倍。H 指目標由 9,990 點上調至 11,360 點。這應該可以解釋了為何港股能背馳 A 股而爆升。相反，瑞信發表報告，料煤價仍有下跌壓力，碰巧煤炭公司昨天是明顯受壓的板塊，而火電股則大升。



恆指昨天最高曾升至 26414，剛好又升破熊証重貨區 26400-26449，從板塊頗全面的升勢（即使受油價重挫拖累的中海油（883）也可倒升收場），結合指數大升而沽空比率不升反降，雖然成交再一次未能配合，但在週四期指結算前或有望再挾上。觀察到北向資金昨天又再轉為淨流入，且看 A 股能否重拾升軌，令升浪更有說服力。

若上述再造好的如意算盤打得響，估計熱錢會向落後積弱板塊 / 個股尋短多的機會。內銀和內險是不錯的選擇。醫藥和教育受政策拖累是近日的重災區，超賣反彈也不足為奇。招行 （3968)、平保（2318）、石藥（1093）和中教（839）均是可考慮對象。手機設備股亦是另一遭重創的板塊，走勢上，不是蘋果的供應商舜宇（2382）看似較好。其他個股方面，昨天下跌的聯想（992）和昆侖能源（135）也可注意。

2）美股上週五市況總結：受科技股反彈及黑色星期五銷售理想帶動，美股三大指數週一全面上升，當中道指收升 354 點或 1.46%，標指及納指則分別上升 1.55% 及 2.06%。美滙指數上升至 97.06，十年期債息上升至 3.059，紐約期油最新報 51.52 美元。港股 ADR 上升 67 點，相當於恆指 26443 點水平。

3）新股訊息：寶寶樹（1761）今天掛牌，上市前夕暗盤價上升，收報 7.18 元，較招股價 6.8 元升 5.6%。

4）個股訊息 ：（信報、蘋果日報）

利好：石藥集團（1093）公布，該集團的「阿莫西林膠囊（0.5g、0.25g）」，已獲國家藥品監督管理局批准通過仿製藥品質和療效一致性評價，為國內首家通過阿莫西林膠囊（0.5g）一致性評價的企業。

領展房產基金（823）公布，以代價 25.6 億元（人民幣，下同），收購位於北京的京通羅斯福廣場。於上月底，該物業零售租用率為 96.2%，並已訂立 268 份零售租約，每月租金收入為 1030 萬元。

碧桂園服務（6098）公布，以代價總額 6.83 億元人民幣（約 7.71 億港元），收購 5 間從事物業管理業務的公司股權。

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