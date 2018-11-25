最後一個障礙解除，退歐協議只待簽署，但......

在西班牙和歐盟、英國就直布羅陀問題達致協議後，持續 17 個月的英國脫歐談判今天（25 日）將召開歐盟特別峰會，以尋求一致通過脫歐協議草案。接下來，英國首相特蕾莎 · 梅要面對的是議會的重重考驗。

據英國《金融時報》報導，西班牙首相桑切斯 24 日表示，他的政府在「艱難」但「富有成果」的談判之後，放棄對英國脫歐協議的抵制。

根據協議，歐盟 27 國領導人將在 25 日通過一項聲明，明確表示西班牙將對未來任何有關直布羅陀的歐盟——英國協議擁有否決權；而且，英國脫歐後「直布羅陀將排除在歐盟與英國達成協議的地域範圍外」，歐盟與英國達成的任何關於直布羅陀的單獨協議，事先需要事取得西班牙的同意。

桑切斯 23 日在古巴訪問時表示，如果脫歐協議無法如他所願提供充分保障，他可能不參加在布魯塞爾舉行的歐盟 27 國領導人特別峰會。桑切斯所指的保障，是脫歐協議草案須明確交代如果沒有西班牙的認可，脫歐協議條款不適用於直布羅陀，相關議題須經英西雙方直接談判決定。

脫歐協議草案，在法律上只要獲得多數歐盟成員國支持即可通過，因此單一國家無法否決協議。但是，如果不解決直布羅陀問題，將給歐盟內部團結以及英歐關係帶來進一步挑戰，在政治和外交上也會令歐盟尷尬。

媒體普遍預計，特蕾莎 · 梅將協議帶回倫敦，將遭遇一場艱難的戰鬥，特別是英國政府在直布羅陀問題上再度向歐盟「妥協」之後。儘管特蕾莎 · 梅堅稱，立場沒有改變，直布羅陀不會受到不同的待遇。

事實上，英國議會下院疑歐派議員認為，脫歐協議草案和歐盟「藕斷絲連」，脫歐不夠徹底，仍然受到歐盟貿易規則的約束，其中不乏特蕾莎 · 梅的保守黨同僚。

華爾街見聞此前提及，英國議會下院 12 月將對脫歐協議進行投票，特蕾莎 · 梅只在議會握有微弱多數優勢，只要有少數保守黨議員反水，協議就有被否的可能性。在內閣爆發離職潮後和各派掀起此起彼伏的反對聲浪後，下院通過決議的難度大大增加。因此，高盛分析師 Adrian Paul 認為，議會下院至少會對脫歐協議提出「多項修正」。

不過，特蕾莎 · 梅的首相之位暫時無虞，反對脫歐協議的英國各方勢力也沒有共識，考慮到英國在脫歐談判中實力遠遜於歐盟的世紀情況，Adrian Paul 認為，英國議會下院可能對協議進行修正，但年底終將會批准脫歐協議，英國脫歐的三種前景：即修改現存脫歐協議再批准、第二次公投、無協議脫歐，仍以第一種可能性最大。

『新聞來源／華爾街見聞』