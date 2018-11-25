她半年前看壞中國科技股 如今認為進場良機到了

今年 6 月，Jian Shi Cortesi 主張賣掉中國網路科技股，今年這些股票估值所反映的獲利成長期望過於樂觀。隨著 MSCI 中國科技指數下挫，自 1 月的峰值跌掉 34% 之後，她的想法有所改變。

據《彭博》報導，這位 GAM Investments 的投資組合經理表示，由於亞洲科技股比起美國同業變得更加便宜，現在是出售一些防禦性股票，並尋找機會的良機。

她目前關注 3 個方向：

中國互聯網

中國互聯網股票因政策逆風而陷入困境，創造了買入的機會。

Cortesi 認為，雖然不確定新的規則會如何發展，但中國政府並不想傷害互聯網行業，或者讓它發展更慢，甚至殺害它。互聯網仍然是在中國投資最有趣的地方。

中國汽車

Cortesi 相信，中國汽車行業仍在增長，因為需求基本存在。今年的汽車銷售情況低迷，主因是一些客戶因稅收減免，而於 2017 年急於購買汽車，而其他客戶則由於貿易糾紛，而推遲購買昂貴商品。

她表示，由於市場情緒的轉變，一些汽車股下跌超過 50%，但這也使一些股票的估值更具吸引力。

韓國化妝品

Cortesi 表示，由於中國和韓國之間的緊張局勢，中國遊客減少赴南韓旅遊，但這是暫時的。中國消費者和中國女性在化妝品上花費更多的基本需求並沒有改變

Cortesi 預計，明年除日本外的 MSCI 亞洲指數將上漲約 20%，主要得益於估值的回升。如果中國與美國的貿易緊張局勢沒有惡化，中概股可能會上漲許多。

Cortesi 說：「當一切看起來都不好時，這總是購買中國或亞洲的最佳時機。」