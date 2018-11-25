台北市長選舉柯文哲小勝3254票丁守中提出當選無效

國民黨台北市長候選人丁守中質疑開票過程有重大違法情事，將到地方法院提出當選無效訴訟。（圖／記者林柏年攝, 2018.11.25） 國民黨台北市長候選人丁守中質疑開票過程有重大違法情事，將到地方法院提出當選無效訴訟。（圖／記者林柏年攝, 2018.11.25）

2018 台北市長選舉創下台灣選舉史首例，從 24 日下午 4 時開始開票，一路開到翌（25）日凌晨 2 時 30 分，歷時 10 個半小時的馬拉松開票，台北市長柯文哲以 3254 票，小勝國民黨台北市長候選人丁守中。結果出來後，丁守中也隨即現身並憤怒表示，投開票過程有太多重大違法情事，將提出當選無效訴訟。



此次選舉因合併 10 項公投案投票，導致民眾投票時間拖長，出現部分票匭已經開票，其他地方票匭卻還有民眾在等著領票的狀況，也令外界質疑是否可能令選民自行「棄保」。台北市總投票人數約為 138 萬，比起新北市近 200 萬投票人數少了 62 萬票，但新北市早早就開完票，台北市票卻遲遲未開完。



許多丁陣營支持者持續守在競選總部等待開票結果，最後結果引發民眾不滿，質疑開票過程有問題，要求丁守中立刻申請查封票匭，甚至要求馬上去包圍中選會。丁守中上台發言時說，非常謝謝有這麼多民眾一起守候選舉結果，這場選舉過程，發現從選舉、投票、開票，有太多重大違法事情。



國民黨台北市長候選人丁守中從休息室走出來時面色凝重。（圖／記者葉滕騏攝, 2018.11.25）



丁守中批評，台北市是唯一被操作棄保，一邊開票、一邊投票，到 7 點 46 分才結束投票，台北市人口沒有比新北市多、市長開票速度比議員開票慢。他強烈質疑，中選會刻意與台北市選委會合謀、放水，讓棄保在台北發生而被有效操作。



丁守中強調，開票結果產生的市長沒有合法性、尊嚴，將立刻請律師提出當選無效的訴訟，從來沒有一個國家一邊投票一邊開票，開票如此漫長，中間存在太多疑點，將交由司法判定。台下支持者紛紛鼓掌表示支持，並高喊「當選無效！」

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』