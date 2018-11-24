熱門股—安控廠喜迎貿易戰轉單 奇偶新品題材單周大漲28.6%

市場傳美國擬封殺陸安控大廠海康威士重要零組件供應，台安控廠可望受惠，本周類股發動攻勢，其中奇偶 (3356-TW) 挾著打入英特爾供應鏈、明年首季將推新品的題材，單周大漲 28.6%，榮登上市個股周漲幅冠軍。

據倫敦金融時報 (FT) 報導，美國傳有意禁止輝達等美國廠商出售關鍵晶片海康威視，海康威視面臨關鍵零組件缺貨情形，影響其出貨以及營運動能。

加上美中貿易戰下，美國明年恐將關稅由 10% 上調至 25%,，將更不利陸代工廠出口，台廠可望迎來轉單商機。

受消息激勵，安控族群本周發動攻勢，其中奇偶單周大漲 28.6%，週五收在 27 元，表現最為亮眼，另外晶睿 (3454-TW) 單周也有 5% 左右的漲幅、陞泰單周上漲 4.42%。

奇偶昨 (23) 日也公告自結 10 月獲利，單月獲利年增逾 2 倍，每股純益 0.23 元，加計前三季表現，累計奇偶今年前 10 月營收前 10 月營收 12.43 億元，年減 6.2%，當期淨利 7500 萬元，每股純益約 0.99 元。

另據了解，奇偶看好人工智慧 (AI) 加上深度學習的趨勢，公司也成為英特爾平台在亞洲的三大夥伴之一，預計明年第 1 季採用英特爾平台推出新產品，搶攻 AI 智慧新商機。