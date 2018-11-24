川普只想要低油價 鐵粉美國油企心中上演小劇場

即使經歷過去 7 週的驚人暴跌，川普總統仍支持油價進一步下跌，但作為川普政治基礎支柱的美國油氣產業可能就沒那麼有熱情了。

由於對潛在石油短缺的擔憂，很快就被明年原油供給將淹沒需求的預測壓過，今年的油價反彈迅速萎縮。這波賣壓將美國油價推低至可能影響鑽井人員支出計劃及其向股東返還現金能力的水平。

Lipow Oil Associates 總裁 Andrew Lipow 表示，「埃克森美孚 (XOM-US)、雪佛龍 (CVX-US)、英國石油公司將繼續生存，因為它們夠大；但一些較小的企業就可能會遇到問題，因為成本上升且營收下降。」

美國原油期貨價格從 10 月 3 日的近 4 年高點 76.9 美元下跌至週五 (23 日) 的 50.42 美元的 1 年多低點。從高峰到低谷，美國原油價格下跌超過三分之一。

但油價跌至 55 美元以下對川普來說顯然不夠。他週三 (21 日) 在推特上讚揚沙烏地阿拉伯提高產量協助限制油價。川普懇求沙國堅持下去，說「讓它再低一點吧！」

目前離 12 月 6 日 OPEC 會議召開還有 2 週。川普希望沙烏地領導的集團繼續全力以赴，限制油價。

最近幾週，OPEC 15 國和其他幾個產油國已經表示將同意採取刺激油價的減產措施。但川普對沙國的姿態可能會使該國更難以支持降低產出。川普在沙國異議記者 Jamal Khashoggi 遭殺害事件中一意袒護沙國，對中情局 (CIA) 認為是沙國王儲 Mohammed bin Salman 下暗殺令的調查報告表示質疑。

能源對沖基金 Again Capital 創始合夥人 John Kilduff 表示，「看來它們似乎會退讓。」「目前美國和沙國間的關係似乎是現買現付，川普這位油市 MVP 正在協助限制價格。」

透過壓低油價，這位民粹主義的美國總統希望能讓加油站的低廉油價，有助其選民的口袋，目前美國一加侖普通汽油的全國平均價格，已較上月下跌 25 美分至約 2.58 美元。

但是，向沙烏地施壓以放棄減產，川普也會給能源企業帶來經濟壓力，這些油企已經將美國的產出推至歷史新高。川普政府已經推翻了各種能源和環境法規，並推動美國化石燃料出口，以追求美國在全球能源市場的主導地位。

RBC Capital Markets 全球商品戰略主管 Helima Croft 表示，「我認為這是個由白宮帶動非常有趣的現象。一方面，希望通過低油價來幫助美國消費者，但你還須面對頁岩業這個非常重要的美國產業，如果油價繼續進一步下跌，它將會受到嚴重損害。」

頁岩產業正從 2014-2016 年嚴重的油價下跌中逐步恢復，當時的低油價迫使鑽井商削減成本並提高效率，許多靠水力裂解技術的企業現在可以在油價低於每桶 50 美元的新井上收支平衡，但隨著美國油價跌至 50 美元，緩衝區正在萎縮。

根據 Raymond James 高級研究助理 Muhammed Ghulam 的說法，二疊紀盆地是德州和新墨西哥州內生產率最高的頁岩油田，油企通常需要油價在 50 美元上下才能支付開發新油田的全部成本。

Ghulam 說：「目前正處於二疊紀生產商接近全產能損益平衡的地步，並且根據這種情形持續多久，可以看出未來幾個月對資本支出預算的影響。」

他說，這可能意味著鑽探商將對 2019 年的資本支出計劃發布更為保守的展望。雖然油企不太可能削減股利，但 Ghulam 警告，油價疲軟可能會影響一些鑽井公司是否恢復股票回購計劃或增加目前對股東的支出。

OPEC 在平衡石油市場方面的作用是川普與其能源產業支持者間的爭論點。美國鑽探公司大多支持 OPEC 聯盟於 2017 年 1 月決定削減產量以消耗原油供應過剩和支撐價格。

Continental Resources CEO Harold Hamm 是川普的能源顧問，他表示 OPEC 在去年最後一次會議上將限產延長至 2018 年是「正確的事」，並且這是「非常負責任的舉動」。

幾個月後，川普開始在推特上抨擊 OPEC 推高油價。在今年的聯合國大會上，他告訴全球領導人，該組織正在剝奪他們。

Croft 認為，當 OPEC 於 12 月 6 日開會時，沙烏地阿拉伯最終將通過支持減產來為維持自己的利益，「我認為觀察 OPEC 會議後發生的事會非常有趣。如果它們決定減產，川普總統會如何應對？」