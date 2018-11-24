能源盤後—供應隱憂延續 市場質疑OPEC減產抑價能力 原油價格大跌7%

週五 (23 日) 交易，原油價格崩跌創近 3 年來最大單日跌幅，本週連續第七週收跌，係因 OPEC 重要會議在即，投資者越來越擔憂供應問題。

1 月交割的 WTI 原油下跌 4.21 美元或 7.7%，收每桶 50.42 美元，根據道瓊市場數據，此為 2015 年 7 月 6 日以降最大單日跌幅，也是 2017 年 10 月 9 日以降最低收盤價。以上週五收盤價計算，本週共收低 10.6%。

全球基準 1 月交割的 Brent 原油下跌 3.8 美元或 6.1%，收每桶 58.80 美元，本週跌幅近 12%。

週五交易時間縮短一小時。

《華爾街日報》報導稱 OPEC 正在考慮「秘密」減產，沙國將減產約 100 萬桶 / 日，儘管產業專家對這種策略的功效感到懷疑。然而，能源投資者卻對此消息不為所動。

OANDA 資深市場分析師 Craig Erlam 報告指出，「儘管一些 OPEC 國家有些騷動，最主要就是沙國，他們打算 2 週後的下次會議上協調減產，但是石油仍承受壓力。」

德國商銀 (Commerzbank) 分析報告指出，「沙國的能源部長 al-Falih 週四聲稱，他的國家不打算讓石油充斥市場，這可能指向要逆轉近期增產的動作。近期為了因應美國制裁伊朗而進行增產。」

投資者關注 OPEC 預定 12 月 6 日召開的會議。

投資者也關注本週一份報告，該報告顯示沙國每日石油產量近 1100 萬桶。目前為止，數據顯示庫存已穩定上升，美國週三公布的報告指出，美國原油庫存增加 490 萬桶，不僅連續第 9 週庫存上升，且遠高於先前分析師的平均預期 (僅增加 190 萬桶)。

讓 OPEC 遏制價格行動更複雜的是美籍沙國異議記者 Jamal Khashoggi 遭殺害的事件，因為美國川普總統一直呼籲 OPEC 降低油價，最近又特別感謝沙國推動油價下降，Khashoggi 遭殺害的事情可能會制肘沙國抬高油價的能力。

其他交易

12 月天然氣大跌 14.3 美分或 3.2%，收每百萬 Btu 4.3080 美元，單周漲幅 0.8%。

12 月汽油下跌 7.9% 至每加侖 1.3913 美元，為 2009 年 2 月 2 日以降最大單日跌幅，若以美元計價則是 2015 年 4 月以降單日崩跌最高額，本週跌幅 11.8%，為 2016 年 2 月以降最大單週跌幅。

12 月熱燃油下跌 4.8% 至每加侖 1.8762 美元，為 3 月以來最近期契約價格的最低收盤價，本週該契約收跌 9.5%。