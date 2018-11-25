〈觀察〉美中貿易戰局勢未明 銀行積極準備搶企金與財管商機

美中貿易戰局勢未明，台商為了避難有意回台設廠，而這波台商回流潮也讓銀行看到商機，為迎接台商回台，銀行早已備妥銀彈準備搶食貿易戰衍生的融資貸款與財富管理商機。

根據花旗銀行針對亞太區貿易客戶進行調查發現，超過半數客戶為因應貿易緊張局勢，已著手調整供應鏈，降低貿易戰對業務與供應鏈的衝擊；另外，也有將四分之三的受訪者認為，這次美中貿易緊張局勢將持續一年以上，更有超過一半參與調查的客戶坦言，產業的供應鏈已經受到影響。

銀行主管表示，貿易戰開打以來，確實經常接到客戶詢問回台設廠相關融資問題，而這也讓對市場動態嗅覺敏銳的銀行開始思考如何在這波貿易戰中取得商機。

為搶得先機，兆豐銀行日前率先宣布，針對台商回流成立專案小組，推出「協助工業區及產業園區建廠優惠貸款專案」，針客戶需求提供融資服務。

根據兆豐銀行規劃，該專案是針對企業在國內工業區或產業園區購置土地與興建廠所需資金，提供融資貸款，同時延伸到廠房興建完成後生產所需的中長期貸款，貸款期限最長可達 20 年，還另有 3 年寬限期，提供較優惠貸款成數、利率條件，協助企業回台建廠投資。

此外，銀行主管表示，貿易戰讓台商興起回台的念頭，而這些企業負責人回台後，匯回的資金也間接為銀行帶來龐大可期的財富管理商機，這些都是銀行可積極深耕的業務領域。

而擁有國際資源優勢的外商銀行則透過全球網絡據點，吸引客戶青睞，花旗銀行認為，雖然中美貿易緊張局勢升溫，但花旗集團年初至今與亞洲區域內貿易相關的收入增加超過 20%。

花旗集團亞太區財資暨貿易金融事業群負責人 Rajesh Mehta 指出，在完備網絡和產品能確保花旗集團能夠協助客戶降低風險，並茁壯成長。