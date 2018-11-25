〈觀察〉中國PCB向海外轉單 現階段台商受惠程度並不明顯

今年以來中國大陸雷厲風行執行環保法規，市場最受矚目的話題在台商 PCB 業是否能獲轉單，此效益話題來自於兩方面，包括台商大陸廠的境內廠是否接獲轉單，另一方面，則是台商海外廠能否在美中貿易摩擦下，獲得來自中國大陸的新單。

從總體來觀察，目前包括美中貿易大戰與中國大陸嚴查環保，皆有助改善供過於求的現象，但挹注新訂單力道，到此刻為止並沒有出現。

以目前中國大陸市場嚴查環保規範的狀況來看，的確有助中大型台商 PCB 業者接單，改善市場產能供過於求，但前提在大陸必須貫徹執行環保稽查；再者，轉單效應未能在短期內出現，是因大陸台商 PCB 業目前受限污水排放量的同時，訂單篩選仍是以提升獲利為首要，因此對於低利潤訂單，更沒有意願承接所謂的低價「轉單」。

另一方面，美中貿易大戰仍然沒有緩和跡象，台達電 (2308-TW) 擬投入高額資金將泰達電私有化，以利未來產能靈活調度，市場也觀察，台電子產業生產基地的移動，其中在泰國擁有每月百萬呎以上產能的敬鵬 (2355-TW)、競國 (6108-TW) 及泰鼎 (4927-TW) 最受矚目，市場也想了解，泰國生產線所受轉單挹注有多大，但由三家業者在接受採訪中所釋出的訊息，現階段各家受挹注程度，未如外界預期，競國也只是本身集團內大陸昆山廠原有訂單受到成本與交期許可下，轉往泰國生產填補產能。

敬鵬取得泰國 DRACO 廠 99% 的股權之後，今年以來全力進行產能設備、人力整頓，同樣也沒有獲得轉單，敬鵬泰國 DRACO 廠虧損明顯縮減中，認列的 DRACO 廠在第 3 季下降到 4500 萬元，低於第 1 季的 6500 萬元，及第 2 季的 8800 萬元，整體營運仍具激勵效果，敬鵬在完全掌握泰國 DRACO 廠的經營權後，也將積極投入改善生產及設備。

至於泰鼎目前泰國每月產能已提升到每月 480 萬呎，到第 4 季產能利用率將達 9 成，預估第 4 季營收，將僅較第 3 季的歷史新高 32.43 億元略減 3.5%，泰鼎強調，目前只嗅到轉單訊息，但實際獲移轉訂單並不高。

美中貿易戰、中國大陸嚴查排污等市場因素，有助 PCB 產業秩序改善，指的是當前供過於求市況產生變化，整體 PCB 產業價格競爭可望趨緩，也讓 PCB 業者在正當、正常營運下，反映成本獲得合理的經營利潤，但市場直線思考迅速「轉單」，現階段則恐只流於提供想像的空間。