最長「黑五」剁手季開啟 部分產品提前售罄 線上銷售大爆發

史上最長「黑色星期五」購物季周五正式開啟。受惠經濟強勁及薪資上漲，今年美國假期銷售開局平穩。

Adobe Analytics 的數據顯示，截至美東時間早上 10 點，「黑五」在線銷售額達到 6.43 億美元。Adobe 預計黑五當天在線銷售額有望達到 64 億美元。

不少購物者抱怨，J Crew 和 Lululemon 的網站一度癱瘓。而零售商 Kohl's 感恩節網路銷售創歷史新高。

「黑五」部分商品周四售罄

數據統計顯示截止美國感恩節當天下午 5 點，網購金額已經達到 17.5 億美元。Adobe Analytics 的數據顯示，截至周四晚間，智慧型手機銷售帶動整體在線支出較上年同期增長 28.6%。Adobe 追蹤了包括沃爾瑪 (Walmart) 和亞馬遜 (Amazon.com) 在內的美國前 100 大在線零售商中的 80 家。

諸多熱門商品在「黑五」開啟之前就已經售罄。據 BlackFriday.com 報導，截至周四晚上，任天堂 Switch 遊戲機在 Target 和 GameStop 已經售罄。沃爾瑪、塔吉特和 GameStop 的 PlayStation 4 也已經賣光。

與往年相比，今年的商家促銷時間開始格外的早，持續時間也格外的長。以亞馬遜為例，相較往年，今年亞馬遜將黑五的促銷活動延長至 10 天，從 11 月 16 日星期五 00:01 開始，到 11 月 26 日星期日 23:59 結束。

截止周三，在線銷售額達到 24 億美元，較 2017 年增長 31.8%。截至感恩節當天下午 5 點，購物者在網上的花費又增加了 17.5 億美元，較去年增長 28.6%。

「黑五」促銷的提前開始也使得準備不足的實體零售商出現一系列技術事故，包括沃爾瑪、GameStop 周四都爆出技術故障。

Adobe 研究機構 Adobe Digital Insights 的主管 Taylor Schreiner 表示:「這是我們所見過的主要在線購物假日中增長最快的一天。」

百思買 (Best Buy) 等電子產品零售商的交易量最大，梅西百貨 (Macy 's) 等百貨公司緊隨其後。

全美零售聯合會預測，美國 11 月和 12 月假日零售總額將較 2017 年增長 4.3% 至 4.8%，達到 7174.5 億美元至 7208.9 億美元。相比之下，過去五年的平均年增長率為 3.9%。

零售研究公司 Customer Growth Partners 的數據顯示，2018 年假日銷售額將達到創紀錄的 7010 億美元，其中電子商務和消費電子產品將佔主導地位。

實體零售商 VS 亞馬遜

傳統上，感恩節或黑色星期五的第二天是美國假日購物季的開始。但隨著美國商店在感恩節晚上開門營業，通常在黑色星期五早上出現的搶購潮已經消散。

而在社交媒體上，多數人仍傾向於網購，許多人稱自己是「網購星期一」(Cyber Monday) 的人，而不是「黑色星期五」(Black Friday) 的購物者，因為他們不喜歡擁擠的人群。

eMarketer 預計，2018 年美國電子商務銷售額將增長 16%，達到 5256.9 億美元，占美國零售總額的 9.8%。

從數據上，亞馬遜似乎仍然是電子商務的絕對王者，eMarketer 預測顯示，到今年年底，亞馬遜預計將佔據美國零售總額的近 5%。公司將佔據美國電子商務銷售額的 48%，即 2520 億美元，而 2017 年這一比例為 43.1%。

但沃爾瑪和塔吉特等實體零售商一直在向其在線業務投入大量資金，以抵禦亞馬遜。

今年假期購物季，塔吉特百貨在 12 月 22 日前將為數十萬件商品提供兩天的免費送貨服務。沃爾瑪將提供兩天的免費送貨服務，最低訂購價格為 35 美元。而亞馬遜 (Amazon) 今年假期首次提供免費送貨服務，而且沒有最低購買量。

eMarketer 表示，隨著增長，沃爾瑪有望在今年年底之前超越蘋果，成為美國電子商務銷售額第三大的零售商。公司預測，沃爾瑪今年將佔據美國在線零售總額的 4%，即 209.1 億美元。塔吉特在榜單上排名靠後，位列第 11 位，僅次於 eBay、百思買 (Best Buy) 和梅西百貨(Macy 's)，預計年底前將佔據美國電子商務銷售額的 1%，即 52.5 億美元。

但實體零售商的增長並非沒有代價。以沃爾瑪為例，隨著公司電子商務銷售繼續攀升，快遞和其他費用將繼續拖累利潤率。斥資 160 億美元收購印度電子商務公司 Flipkart 的交易也在近期損害了公司利潤。

在公司最新三季報財報公布當天，公司股價下跌約 2%，市值縮水約 58.3 億美元。因下調 2019 財年每股盈利預測在 4.65 美元至 4.80 美元之間，此前為每股 4.90 美元至 5.05 美元。

美股未來走勢風向標？

「黑色星期五」也是投資者了解美國市場當前的消費狀況最直接的方式。

10 月份，標普 500 指數下跌近 7％，不僅創下 2015 年第第三季以來最大季度虧損幅度，而且還刷新了十年來最糟糕第四財季業績表現，此後華爾街一直在努力尋找新的立足點。

但是市場還是釋放出了一些較為良好的預期。「由於健康的經濟和強勁的消費者信心，我們相信今年節日消費將繼續反映過去一年的增長」，NRF 的 CEO 兼主席 Matthew Shay 說，「我們樂觀地認為，經濟活動的步伐將在今年年底繼續加快。」

巴克萊銀行首席經濟學家 Michael Gapen 在第 24 界全美華人金融協會（TCFA）年會上表示：「我覺得今年的節日消費應該會很好。從宏觀背景來看，現在有很多支持消費的因素。首先是財政刺激政策帶動了整體經濟形式，以及稅法改革讓部分家庭得到了更多的稅收優惠。勞動力市場也非常健康，經濟增長強勁，創造了更多的就業，支持了更多的需求。這些都將帶來節日消費的增長。」

據 Stock Traders Almanac 數據顯示，自 1950 年以來，標普 500 指數在 12 月份的四分之三時間內都是上漲的，12 月份基準指數平均上漲 1.6％更是每年表現最佳的月份。

但路透分析稱，假日購物季的良好開端只能部分緩解投資者的擔憂，因為 11 月底召開的 G20 峰會以及 12 月聯準會公布最終利率政策仍會導致市場波動加劇。

『新聞來源／華爾街見聞』