〈ATM跨轉手續費〉想省ATM跨轉手續費 善用這三種帳戶一樣有優惠

銀行小額跨行轉帳手續費調降方案出爐，拍定每戶、每日 500 元跨行轉帳免收續費，但遭消費者「吐槽」是無感調降，事實上，只要善用銀行的數位帳戶、薪轉戶或是財富管帳戶等三種帳戶，每月至少有 5 次跨行轉帳免手續費的優惠，一樣可以節省手續費支出。

低薪年代讓小資族不得不「金金計較」，轉帳手續費最好也要能則省，如果覺得財金公司提供的每戶每日 500 元跨行轉帳免受手續費「不敷使用」的話，還可以透過數位帳戶或薪轉戶的跨行轉帳手續費優惠，幫自己省荷包。

各銀行自 2016 年陸續推出數位帳戶，搶占數位金融版圖，除了互相較勁比拚活儲利率外，跨行轉帳手續費優惠也是角力戰場之一，其中國泰世華 KOKO 數位帳戶目前每個月提供 50 次跨行轉帳、提款免手續費優惠，兆豐銀行 MegaLite 數位帳戶每月也有 10 次的跨行轉帳、提款免手續費的優惠。

而近期剛問世的星展銀行星禧數位帳戶，轉成「升級星禧數位帳戶」，每個月可享 101 次跨行轉帳免手續費優惠，以一般人的實際需求來說，幾乎不必支付半毛手續費。

沒有數位帳戶也沒關係，上班族也可以透過薪轉戶提供的跨行轉帳免手續費優惠，幫自己省錢，幾乎每家銀行的薪轉戶都會提供每月跨行轉帳免手續費的優惠。一般來說，銀行每個月會提供薪轉戶平均約 5~7 次的跨行轉帳免手續費優惠，像是中華郵政，每個月提供薪轉戶 5 次跨行轉帳免手續費。

另外，銀行也會提供財富管理戶跨行轉帳免手續費的優惠，至於轉帳次數各家銀行規定不盡相同，通常貢獻度越高的金字塔頂端客戶，每個月也可享有 10 到 30 次的跨行轉帳免手續費優惠。





