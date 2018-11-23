〈杏一法說〉轉型電商結合實體門市 拓展銷售管道

杏一 (4175-TW) 今 (23) 日舉辦法說會，說明經營蓋況跟未來發展，杏一發言人魏子文表示，杏一近期將把醫院型門市發展，轉向成社區型門市，同時希望能在明年完成以電商結合實體門市的銷售模式，讓商品可透過更多管道銷售。

魏子文表示，杏一長年來深耕長照發展，根據未來需要長者數 328 萬人來看，其中約有 100 萬人需要特殊照護，隨著各地政府陸續推出「長照 2.0」的配套政策，杏一也持續爭取通過相關認證；在醫療輔具的部分，魏子文也強調，杏一會提供完整使用說明跟長照衛教，讓銀髮長者也能方便購買輔助，並做後續使用。

魏子文說明，杏一近來推出了兩個新政策，首先是推出 Line 官方帳號，希望能使用新網路社群，吸引年輕客群的黏著度，加上因為 Line 簡單易操作，許多長者也都會使用，因此杏一將保固卡與會員卡綁定 Line 帳號，讓售後服務上更有效率，同時杏一也正在興建新的自動化物流倉，未來將擴大服務基礎設施。

魏子文坦言，未來將發展社區型門市，的確會面臨到藥妝店、婦幼店等平價競爭對手的考驗，但杏一希望以高單價、專業型的產品，希望能在醫材方面走出藍海市場，明年也將有新的商品開發團隊越趨成熟，展望值得期待。