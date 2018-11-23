美國失業率創近50年低點 就業市場真的熱絡?

美國失業率下降到了 3.7%，創 1969 年以來低點，所以經濟的任務已經完成？

恐怕未必。儘管美國經濟榮景熱絡，然而對數千萬美國勞工而言，經濟的寒意却揮之不去，因為過去四十餘年，工資幾乎未見成長。

麻省理工學院社會穩定中心主管蘇珊 (Susan Crandall) 近來在紐約 Fed 銀行會議中發表演說時提出了一項強烈對比，她說自 1970 年代以來，企業執行長工資大幅增加了 1,000%，而同一期間，勞工工資僅成長約 11%。

這長期停滯的感覺，讓許多美國中產階級改善子女生活的夢，為之破碎。此外，工會的鉤心鬥角，也讓勞工缺少代言人，雇主因而更加剝削勞工，如工時加長，減少假日等。

不幸的是，聯準會 (Fed) 往往只為企業著想，他們連絡的對象，通常都是華爾街與企業人士，而非勞工，這讓失衡情況更加嚴重。

由於 Fed 一向與企業人士較為接近，Fed 總認為勞工是一種成本，而非對人力資本的投資，工資則視為是通貨膨脹，而非勞工生活水平的改善。

Fed 主席鮑爾對經濟展望感到樂觀。他於上週說：「我們的經濟目前狀況極為良好。」上個月，他亦說情況值得肯定，經濟非常光明。對鮑爾而言，這似乎會讓他進一步升息，直到明年，甚至 2020 年。

Fed 等著股市大漲幾年後，才開始考慮升息。不知 Fed 何時會等到勞工工資大漲，才開始擔憂經濟是否過熱？