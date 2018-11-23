黃色小鴨人氣夯 東凌-KY開創文創IP商機 佈局餐飲、文教事業

東凌 - KY(2924) 近年受到中國嬰童產品需求下滑影響，轉而加強佈局電商及餐飲領域，此外，東凌 - KY 提到，將積極開發文創 IP 領域，以 100% 自有品牌黃色小鴨 PiyoPiyo 及哈皮蛙 Kaeru 為主力，開設親子餐廳及幼兒互動教學影片、手機或網頁遊戲、其他周邊產品授權。東凌 - KY 表示，近年中國親子餐廳興起，但由於競爭激烈，獨立品牌經營辛苦，認為明年將經歷一波大洗牌，連鎖親子餐廳較具優勢，而公司的親子餐廳在黃色小鴨 PiyoPiyo 的品牌加持下，明年預計再開出五家加盟店，將以中小型的百貨店型為主，除了餐飲抽成較低外，也可免去街邊店的高租金成本。



而在文創 IP 部分，東凌 - KY 認為，主品牌黃色小鴨及次品牌哈皮蛙為公司自有品牌，IP 具有多元開發潛力，未來將朝向教育及相關周邊產品開發為主，包含兒歌、童書、動畫、玩具、繪本等等。



東凌 - KY 指出，台灣地區目前以母嬰用品店及藥局為主要實體通路，也與電商合作開發電商市場，去年已小幅獲利，今年前三季則獲利約 700-800 萬元，而除了台灣及中國外，今年也進軍香港、東南亞、中東、加拿大等地，而在海外品牌定位則轉向 Lifestyle 而非嬰童品牌，今年在德國科隆展，即展出黃色小鴨的水壺、文具等產品，進軍文具禮品店，跨出母嬰用品外的商機。