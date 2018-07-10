〈二胎概念股兩樣情〉麗嬰房、東凌-KY業績衰退 處新形態店轉型期

不同於淘帝 - KY(2929-TW) 上半年營收創同期新高，麗嬰房 (2911-TW) 前 5 月合併營收衰退 9.39% 至 26.44 億元、東凌 - KY(2924-TW) 更衰退 20.12%，顯示即便處在龐大的中國內需市場中，也要找對具競爭力的營運模式，可觀察到，麗嬰房和東凌正同樣朝新形態店的方向轉型，並同樣要擴大電商營收占比。

麗嬰房和東凌尚未公布 6 月合併營收，不過前 5 月業績同步呈現衰退態勢。

所幸，麗嬰房現階段體質調整已告一段，麗嬰房說明，今年將加強延伸商品使用歲段從 0-6 歲至 0-12 歲，正進行台灣既有店的改造，兩岸也同步發展體驗店。

其中，麗嬰房在台總店數約 290 家，已有 20 家改為新店格，而在中國約 350 家直營店、300 家加盟店。

麗嬰房強調，要開始拉升電商銷售，但在中國仍必須結合實體通路產生新零售 O2O 的消費模式，才更具競爭力，隨著店數體質調整已告一段落，維持現有的店數規模，有利在新零售潮流中的發展。

而東凌表示，為調整店質並因應電商侵蝕實體店的業績趨勢，去年實體店面共減少 25 家至 236 家，導致營收衰退，今年將加強對手機和網路銷售布局，目前電商占營收比重約 3-4%，力拚拉升至 10%。

另一方面，東凌正計畫要推出新店型，藉此為品牌注入新活力，首店今年將會選在上海或重慶開出；而去年 9 月在上海首度開出親子餐廳，後預計第 3 季於成都再開出第 2 家，明年中旬上看 10 家，拚在嬰童傳統用品銷售外開發新商機。

隨著營運體質調整，法人認為，麗嬰房、東凌的業績展望可望觸底後緩步回穩。