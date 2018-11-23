〈行動識別碼認證〉Mobile ID可運用四大領域 會員制實名化可直接上線

開發金 (2883-TW) 旗下凱基銀行攜手中華電信 (2412-TW) 宣布首創「手機身分認證辦貸款」，而金管會、NCC 也傳出將於下周三 (28 日) 開放國內 2800 多萬手機門號的 Mobile ID(行動識別碼) 認證，對於兩者的差異，開發金創新科技金融處資深副總周郭傑解釋，Mobile ID 預期有四大領域可運用，但是只要與金融交易有關的，依照現行法規，都要經歷金融監理沙盒實驗，而凱基銀行相較於其他金融業，有時效性的領先優勢，四大領域中只有會員制實名化可直接上線。

周郭傑表示，行動身分認證有四大領域可以運用，包括：

一、會員機制，任何一個電商、網站可能都有會員制，過去會員認證可能透過 EMAIL 或是驗手機門號的 OTP(動態密碼)，但如果會員機制的嚴謹度需要被提升做到實名制時，就可透過行動身分認證技術。

二、需綁定金融工具如存款、信用卡時，例如現行的行動支付載具都要綁定信用卡才能支付，但信用卡卡號容易有外流遭他人綁定的風險，這也可以透過行動身分認證來改善。

三、網路上每一筆金融交易，無論是轉帳或信用卡交易時，以信用卡為例，要輸入卡號、有效期、卡片後三碼，但這也容易遭盜刷。

四、recurring payment(經常性付款)，例如繳房租費，就可以做一次身分認證後，然後做小額的設定，讓週期性的付款變得更簡單。

手機號碼認證會更安全嗎？周郭傑表示，一樣以信用卡舉例，信用卡資料都是「明碼」，只要抄下來，就有被盜刷的風險，但若是撿到手機，要身分認證就沒那麼容易，不是只知道手機號碼就可以認證，以凱基銀行與中華電信此次合作的首創「手機身分認證辦貸款」來說，就會同時驗證個人資料及 SIM 卡，比對該位客戶以雙證件於中華電信臨櫃申辦門號時所提供的資料，以確保確實為客戶本人。此外，驗證過程中，凱基銀行與中華電信的系統介接採取雙向驗證，與客戶手機之間的訊息傳遞亦皆採用 SSL 安全連線機制，符合訊息隱密性原則。

周郭傑進一步指出，BANK 3.0 開放的 12 項業務，都有對應的身分認證標準，我們之所以要送實驗，就是挑戰了其中一項標準，使得標準要被更改，所以在現階段，還未修法前，行動身分認證只要與金融交易有關的，都要經歷實驗階段。

周郭傑表示，Mobile ID 還沒正式上線，凱基此次所有實驗活動的數據，都可以提供主管機關參考，就算修法後，在金融法規的調適期，一定要有實際案例參考，凱基銀行也可以幫上忙，只要法規一上線，凱基銀的所有技術、系統都準備好了，時效上有領先的優勢。周郭傑還強調，推動行動身分認證的技術本來就希望可以通用五大電信，實現普惠金融。