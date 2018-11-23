人民幣中間價上調85點 報6.9306

新浪財經訊 11 月 23 日，投行：美元即將見頂，人民幣中間價報 6.9306 ，上調 85 點，上一交易日中間價報 6.9391，在岸人民幣上一交易日收報 6.9350。

投行：美元即將見頂

加拿大帝國商業銀行（CIBC）分析師團隊稱，從基本面來看，考慮到美國經濟、海外潛在的貨幣緊縮和經常賬戶赤字，明年美元可能下跌。他們預測 2019 年第一季度美元指數 (96.4970, -0.0060, -0.01%) 將降至 94.45。 CIBC 指出，核心 PCE 通脹率仍在美聯儲 2% 的目標附近徘徊，市場已經完全消化了美聯儲明年的行動，但低估了國外收緊貨幣政策的可能性。

其還補充道：“隨著美國經濟繼續從高速增長中降溫，投資者開始轉而關注 2020 年政府抑制措施可能對經濟增長造成的巨大拖累，美元勢將貶值。不斷擴大的經常賬戶赤字也將導致投資者轉向其他主要投資領域，標誌著美元全盛時期的結束。”

兩則重磅消息傳來英鎊巨震

英鎊 / 美元走勢劇烈波動，在脫歐消息傳出重大進展後，英鎊短線暴拉超 100 點，最高來到 1.2925，隨後一則消息傳來，英鎊 / 美元一分鐘內跌超 100 點，瞬間跌破 1.2800 關口。英國首相特蕾莎梅最新在議會發表了聲明。眼下，市場焦點轉向周六的雙方會談以及週日峰會。

消息面來看，北京時間 18 時，歐盟官員表示，歐盟委員會與英國談判者就脫歐後歐盟與英國未來關係政治宣言草案文本達成一致。據外媒消息，在歐盟和英國協議草案中，歐盟和英國將致力於建立單一關稅領域，雙方承諾在關稅方面進行深入合作；歐盟將承認英國的 “獨立貿易” 政策。

據報導，根據歐盟和英國協議草案，歐盟將承認英國的 “獨立貿易” 政策，歐盟與英國預計將設立自貿區，進行深度監管合作。雙方將致力於在一定程度上自由化貿易與服務領域，自由化程度將遠遠超過雙方在 WTO 所做的承諾。在未來，雙方關係的廣度與深度將會隨時間演變。