紐約匯市—歐元區數據黯淡 歐元走貶 油價崩跌引發避險 美元上漲

週五 (23 日) 交易，歐元下跌 0.5%，係因跡象顯示歐元區經濟成長恐正下降，脫歐和義大利預算案談判仍使歐元承壓。

週五油價大跌也引發全面的避險潮，推升美元至一個月來最大單週漲幅。一份 PMI 調查報告顯示，歐元區本月企業成長放緩，且放緩程度大於預期。因貿易戰導致這令人失望的數據，而該數據將成 ECB 關切重點。ECB 預計下個月終止其 26 億歐元的購債計劃，接著明年展開升息。

在德國私人產業部門成長放緩至近 4 年來最低水準後，歐元跌入負面領域，觸及 5 日低點 1.3430 美元。歐元兌瑞朗下跌 0.34% 至 1.1303 瑞朗。

德國商銀分析師 Thu Lan Nguyen 表示，「市場對歐元區經濟的質疑慢慢升溫，倘若明年初數據沒有回升，這可能會轉為長期趨勢。」他認為，如果歐元區和歐洲經濟都大幅冷卻，ECB 恐將被迫堅持寬鬆貨幣政策。

歐元走貶就支撐美元，ICE 美元指數上升 0.24% 至 96.94。美元已連續 2 日走跌，且 ICE 美元指數從本月稍早觸及的 16 個月高點 97.69 下降。

美元懷疑論者擔心 Fed 日後的加息速度。

歐元和英鎊週四上漲，此前英國和歐盟委員會就草案文本達成一致，該草案概述了英國脫歐後與歐盟間的貿易關係。

但歐盟領導人仍需在週日高峰會上批准該協議，接著英國首相梅伊 (Theresa May) 必須讓該協議獲得分裂國會的支持。

英鎊兌美元下跌 0.57% 至 1.28 美元，前一日上漲 0.8%。

油價大跌影響，挪威克朗兌美元下跌 0.74%。

美元兌日圓匯率在 112.84，近期交易日中，日圓均在非常狹窄的範圍內交易。

全球風險胃口指標澳元下跌 0.39% 至 0.7226 美元。

分析師預期，在本月中美領導人於本月底阿根廷舉行的 G20 高峰會上見面之前，澳元仍會受到壓抑，市場將關注中美貿易戰是否朝更激烈的方向演進。