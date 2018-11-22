【馮冠華專欄】預計港股今天交投淡靜 或窄幅上落

11 月 22 日推介 - 俄鋁（0486）

1）上日港股市況總結 ：受美股走弱但 A 股回穩的影響下，恆指週三低開高走，指數以接近全日的低位開市，下跌約 350 點並跌破 2 個牛證重貨區，及後在 A 股收復失地下，恆指也轉跌為升，最終以 25971 點收市，上升 131 點。全日波幅則為 504 點。大市成交按日上升約 1% 至 783 億，滬深港通總成交按日再下跌約 7% 至 66 億，流向轉為淨流入，金額 1.8 億。北向也回復淨流入，金額約 9.5 億。藍籌 35 升 13 跌 2 持平。板塊方面，多個昨天比較受壓的板塊和個股均見反彈，如騰訊（0700）、友邦（1299）、軟件、中資劵商、澳門博彩、汽車、醫藥及教育。表現最突出的是內房股。相反，石油相關股則因油價大跌而偏弱，中資電訊股也略失色。做空方面，佔大市成交維持在 13.6% 水平。牛熊証街貨最新比例是 55:45，重貨區方面，熊証仍在 26400-26449，牛証則下移至 25000-25049。

簡評 ：在成交低迷下，衍生工具的操作更容易令指數大幅波動；「借助」美股週二的弱勢，恆指昨天在開市的競價時段已把為數不少的指數牛證強制性收回，接下來的屠牛後反彈亦是司空見慣的場面，當然 A 股的回穏更令反彈合理化。走勢上，昨天中港股市的表現或可給投資者一點信心，但不明朗因素仍然籠罩市場，油價、匯價、息口去向，貿易戰消息等，預計在川習會前仍會有很多不同的聲音。從昨天較弱的股份看，資金也是非常短視，前天強勢的小米（1810）、比亞廸（1211）及創維（0751）等昨天反而失色，聯想（0992）也在除息後急回。內房股的反彈也似是投機多於真正轉勢。筆者提及擔心的北向資金流向，昨天又轉回至淨流入，加上沽空率沒有惡化，只要 A 股能重拾升勢，港股應可再看多一點。

道指昨晚先高後低，感恩節前交投也淡靜。港股今天相信成交也會偏少，走向或再受 A 股主導。昨天多支績優股表現不俗，如莎莎（0178）、中教（0839）、維他奶（0345）、醫思醫療（2138）及東方表行（0398）等。從股值及息率角度，這些公司應還有上升空間。另外，俄鋁（0486）也在成交上升下造好，美國雖然又延長制裁期到明年 1 月 7 日，但現價仍有不俗的值博率。昨天市場傳聞的鋼鐵股合併已被相關公司否認，馬鋼（0323）及鞍鋼（0347）或有回吐。

2）美股上日市況總結 ：美股三大指數週三個別發展，道指早段曾上升約 200 點，但在蘋果轉升為跌及大眾消費品走低下，收市微跌約 1 點。標指及納指則分別反彈 0.3% 及 0.92%。美滙指數回落至 96.71，十年期債息微升在 3.065%。紐約期油反彈 2.3%，最新報 54.64 美元。港股 ADR 上升 2 點，相當於恆指 25973 點水平。