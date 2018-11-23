能源盤後—美原油庫存意外激增 感恩節市場清淡 油價走勢震盪

週四 (22 日) 交易，油價走勢震盪，稍早交易因美國供應量數據令人緊張而走跌，因應美國感恩節休市，交易清淡。

1 月交割的 WTI 原油期貨下降 78 美分或 1.43% 至每桶 53.85 美元。該契約週三漲幅近 2.3%，週二下跌 6.6% 觸及 1 年多低點。本週迄今 WTI 已下跌 3.8%。

美國金融市場週四休市，週五交易時間縮短。

1 月交割的 Brent 原油期貨上漲 14 美分或 0.2%，收每桶 63.59 美元，延續前一日 1.5% 漲勢。該契約週二收在每桶 62.53 美元，為 2 月以降最低收盤價。

Brent 原油

德國商業銀行分析報告指出，週三美國原油庫存「意外明顯增加」490 萬桶，這讓投資人感到不諳。EIA 報告，國內原油供應量連續第 9 週上升，遠高於接受《華爾街日報》調查的分析師預期 (190 萬桶)。

「在可預見的未來，油價跌勢還沒有盡頭，這必須靠 OPEC 明確聲明「大幅減產」的意願，才有可能結束。」

OPEC 與其盟國本月稍早簽署同意聯合減產。外媒報導，這個產油國集團已經達成初步同意，將在下個月的會議上宣布減產，但目前尚未就減產數量達成協議。

美國總統川普一直向沙國施壓，要求他們靠增加市場石油量來調降油價，甚至週三還在推特上感謝這些產油國讓油價下降。日前，川普甚至為挺沙國領導人而和自家 CIA 唱反調 (因 CIA 斷定沙國王儲沙爾曼下令殺害異議記者哈紹吉)。

德國商銀報告指出，「因此這還要觀察沙國是否會減產，辜負如此保護沙特政權的美國總統。」

其他交易

12 月交割的天然氣期貨下跌 23 美分或 5.3% 至每百萬 Btu 4.216 美元，上週漲幅接近 15%。

12 月交割的汽油期貨下跌 0.5% 至每加侖 1.503 美元。

12 月交割的熱燃油期貨下跌 0.5% 至每加侖 1.959 美元，根據道瓊市場數據，此創最近月期貨價格自 4 月以來最低收盤價。