被董事會趕下台後 日產「救世主」高恩還可能面臨十年牢獄之災

日產「救世主」、雷諾董事長兼 CEO 卡洛斯 · 戈恩因涉嫌過少申報收入被捕後，這位汽車行業高管的時代或許真的迎來終結了。

11 月 22 日周四晚間，日產汽車發表聲明稱，董事會已投票解除戈恩的集團董事長一職，因深度參與戈恩不當行為而同樣遭到拘留的代表董事格雷格 · 凱利也遭到了董事會的免職。

此外，日產與雷諾的聯盟仍未改變，董事會還將設立一個由三名獨立董事組成的諮詢委員會用以提名董事會成員擔任董事長一職。

日本共同社稍早報導稱，日產董事會任命公司社長西川廣人為臨時董事長。但日產汽車發言人表示，尚未就臨時董事長作出決定。

路透社引述消息人士表示，在日產汽車董事會會議前，雷諾董事會曾敦促日產汽車推遲做出解除戈恩職務的決定。雷諾董事會已經要求行使其在聯盟協議之下任命日產董事會成員的權利，並告知日產有意提名另一名成員到日產董事會。

但值得注意的是，針對戈恩解僱一事的表決獲得了日產董事會的一致通過。彭博社對此評論認為，如此一來，擁有日產 43.4% 股份的雷諾投票將仍為日產董事會成員的戈恩永遠踢出局的可能性就變得更大了。

本周一，戈恩和格雷格 · 凱利因涉嫌違反日本《金融工具和交易法》在機場被捕。東京地方法院周三決定將二人延長拘留十天。

稍早，東京檢方還表示，不能就戈恩是否已承認指控發表評論，目前他仍被羈押在東京拘留所。若戈恩遭到定罪，或將面臨長達十年的牢獄之災。

東京地方檢察廳副檢察長 Shin Kukimoto 直言，「謊報收入是最嚴重的犯罪行為之一。這是比內幕交易更為嚴重的犯罪。我明白全世界的目光都在關注這起案件。」

檢方還透露，同其他被關押的嫌犯一樣，戈恩日常有三餐，睡足八小時，還按規定做了 30 分鐘的運動。

這一切顯然與這位汽車界大佬過去行程滿滿、光鮮亮麗的生活截然不同。法國《回聲報》報導稱，戈恩對於自己的被捕感到震驚，並且心煩意亂。此外，日產宣布聲明之時，關押戈恩的房間應該已經熄燈，他是否已經知道自己下台的命運，目前還尚未可知。

現年 64 歲的戈恩是全球最知名的汽車行業高管之一。1999 年雷諾和日產宣布結盟時，其被任命為日產公司的 CEO。當時的日產已經出現了連續七年的嚴重虧損，且巨額債務纏身，接近破產。而在戈恩的領導下，日產僅僅用了兩年的時間就扭轉虧損為盈。

此外，在戈恩推動下形成了雷諾—日產—三菱聯盟，由戈恩出任董事長。他還身兼雷諾首席執行官、日產 - 三菱董事長等多個職位，多年來一直是日本和法國薪酬最高的高管之一。

在日產，他 2016 年的薪酬約為 11 億日圓 (合 1000 萬美元)，最近一個財年的薪酬約為 650 萬美元。他在雷諾拿到了 850 萬美元，三菱拿到了 200 萬美元。