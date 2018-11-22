國銀OBU前3季新增開戶數較去年腰斬 證券OSU創最大虧損

金管會今 (22) 日公布國際金融業務分行（OBU）、國際證券分公司（OSU）、國際保險業務分公司（OIU）等 3 大金融境外中心前 3 季業務狀況，其中，因應防制洗錢，各銀行 OBU 的新增開戶數較去 (2017) 年幾近腰斬，而證券 OSU 則出現成立以來最大虧損，虧損金額超過新台幣 2 億元。

為了因應防制洗錢評鑑，金管會去年要求銀行針對 OBU 的靜止戶大舉清帳戶，到 9 月底，OBU 總戶數只剩下 13.79 萬戶，比起去年 6 月的 18 萬戶銳減，減幅達 36%。就連新增帳戶也受影響，去年前 9 月新增開戶數是 1.29 萬戶，但今年前 9 月新增開戶數只剩 6952 戶，幾近腰斬。

雖 OBU 總戶數大減，但存款和總資產不減反增，截至 9 月底，OBU 總資產 2039 億美元，較去年同期的 1963 億美元，增加 70 億美元；9 月底總存款餘額 773.9 億美元，也較去年同期 754.5 億美元，年成長 2.5%。

金管會解釋，在洗錢防制清查帳戶下，不活躍的靜止戶遭關掉，或客戶整合名下多個 OBU 帳戶，使總戶數減少，但實際客戶並沒流失，淨值與存款才會增加。

金管會統計，今年前 3 季，整體銀行 OBU 獲利新台幣 638.35 億元、年增 0.09%；證券 OSU 出現成立以來最大虧損，達 674 萬美元 (約折合新台幣 2.02 億元)，比去年同期獲利 7800 萬美元大幅減少，主要因為美債殖利率走升，債券價格出現大幅修正導致 OSU 轉虧；保險 OIU 則是由虧轉盈，獲利 463 萬美元，較去年同期虧損 322 萬美元大幅成長。

保險 OIU 獲利雖然好轉，但是保費收入卻衰退，OIU 前 9 月保費 4243 萬美元（約新台幣 13.1 億元），比去年同期的 1.49 億美元，大幅衰退 71.6%，主要是防制洗錢評鑑、大陸管制資金匯出、資本市場波動等影響。