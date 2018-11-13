賣不出去就囤貨？美國黃豆種植者押注貿易局勢轉好

美國的大豆種植者們似乎正在押注貿易戰的未來走勢。

彭博社報導稱，美國大豆種植者不再像往年一樣從農田裡收割出來立即在市場公開出售，而是想盡各種辦法把它們存放起來。

為何豆農們要這樣做呢？報導解釋稱，他們是在賭未來幾個月貿易緊張局勢將緩和，屆時國際大買家將重新開始購買自己手裡的豆子，從而幫助推高目前低迷的價格行情。

顯然，這種賭博式囤豆的做法存在巨大風險。

畢竟，川普迄今都沒有做出改善緊張貿易摩擦局勢的實質性表態或者動作。大豆價格能否獲得提振，短期內取決於主要國家領導人將於本月底在阿根廷布宜諾斯艾利斯 G20 峰會舉行的談判。

退一步講，即使川普立場軟化，大豆的基本面也會令價格承壓——根據美國農業部上周四發布的預測，今年美國大豆將出現創紀錄的大豐收。他們還超預期上調了結轉庫存，預計庫存將在 2018/19 市場年度末升至 9.55 億蒲式耳。農業部還下調了大豆出口預期。

更多的美國大豆數據將來自美國農業部的每周出口檢驗和作物生長報告。這份報告原本定於周一公布，但由於美國退伍軍人節，因此被推遲到周二發布。

此外，大豆也不像玉米那麼耐儲存，它們對倉儲環境的含水量和溫度的要求極高。如果不保持儲存空間的超級乾燥，大豆會迅速吸收水分，從而導致霉變和腐爛。美國豆農們過去多年來並不會大量囤豆，而現在則要尋找合適的穀倉，這可能產生額外的花費。

川普政府曾在八月份表示將向豆農撥款 36 億美元，以抵消市場價格的下跌。然而，這筆錢摺合每蒲式耳 82.5 美分的補貼率，不到目前市場價格導致北達科他州農民所面臨損失的一半。

截至周一收盤，芝加哥期貨交易所 (CBOT) 大豆期貨收盤下跌至每蒲式耳 8.83-1/4 美元，低於種植成本。而在 8 個月之前，也就是農產品關稅大戰之前，大豆的價格還超過 10 美元。

去年，美國出口了價值 260 億美元的大豆，其中，超過一半運往全球最大消費國。但截至 10 月中旬，這個數額年增率減少了 94%。

在腐爛之前，美國大豆可能重演上世紀的歷史。時任美國總統吉米 · 卡特 (Jimmy Carter) 曾於 1979 年決定暫停向蘇聯出售小麥。兩年後禁運結束，但美國人發現，蘇聯人從烏克蘭獲得了更多的糧食。

《紐約時報》直言不諱地評論稱：等待會帶來風險。大豆會腐壞，巴西在春季收穫其作物，為美國大豆創造了新的競爭。該媒體援引北達科他州大豆種植者協會會長 Nancy Johnson 的話說：「『希望』是一種糟糕的營銷計劃。」

當然，並非每一位美國豆農都敢於押注不確定性極高的貿易戰局勢。根據路透社本月初的報導，由於大豆價格跌至盈虧線下，一些美國農民於近年來首次改種了小麥和玉米。

不幸的是，按照明尼蘇達州《論壇星報》的說法，改種玉米的前景也不明朗，因為玉米種植成本比大豆高，近幾年價格也一直低迷，且同樣大機率出現記錄高位產量。美國農業部的數據顯示，三十五年以來，美國小麥和玉米的種植面積將首次超過大豆。

「如果貿易摩擦一直持續，美國明年恐將出現農業危機。」《論壇星報》這樣寫道。