陸股開高走低最終收跌 上證指數挫0.23%

陸股今 (22 日) 高開後走低，直至尾盤一度又重新拉升翻紅，但最終仍震盪下殺。上證指數收報 2645.43 點，跌 0.23%；深成指數收報 7893.99 點，跌 0.18%；創業板指數收報 1354.17 點，跌 0.66%。

上證指數日線走勢圖 (今年以來表現) 圖片來源：investing.com

以類股來看，汽車、家電、醫藥股等消費股集體走強。題材概念方面，高送轉領漲。兩市成交量較上一交易日明顯縮量。

汽車類股中，江淮汽車 (600418-CN) 收漲停，安凱客車 (000868-CN)、亞星客車 (600213-CN)、中通客車 (000957-CN)、眾泰汽車 (000980-CN)、海馬汽車 ( 000572-CN)，漲幅都在 3% 以上。

維生素概念股尾盤持續走強，龍頭新和成、兄弟科技、億帆醫藥、浙江醫藥都攻上漲停。

消息面上，北京市人民政府關於市十三五規劃綱要實施情況中期評估的報告顯示，2017 年常住人口規模為 2170.7 萬人，比 2016 年減少 2.2 萬人，自 1997 年以來首次實現負增長。特斯拉公布 Model 3 中國售價，下調在售車價 12%-26%。

開源證券高級策略分析師楊海表示，今日早盤金融股回落屬於市場的正常調整。科創板的消息在一定程度上，打亂了市場原有的節奏，近期創投概念股在連續活躍後走勢分化，概念炒作降溫，但市場尚未尋找到其他熱點，兩市也因此交投清淡。

華泰證券認為，中小盤股整體基本面尚未出現向上拐點，但疊加風險偏好及估值等方面考慮，也不必過分悲觀。近期政策方面暖風頻吹，尤其對於民營企業呵護有加，不論是部分上市公司的質押紓困、併購重組及再融資政策的邊際放鬆、及監管層鼓勵上市公司積極買回庫藏股，均有助於風險偏好修復。

海通證券指出，本輪反彈以來市場主線基本以主題炒作為主，從各大分類指數表現來看，漲幅有著明顯的差別，總體上中小類股票走勢要強於大盤股。但近期市場的熱點完全集中在科創板上，如果不能吸引更多的資金跟風，這些高位個股很容易出現量價背離，所以投資者在追逐市場熱點過程中應注意防範風險。