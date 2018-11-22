今國光漲停帶動 佳凌及揚明光攻頂 光學股走勢回神

光學鏡頭廠今天在今國光 (6209) 釋出對明年樂觀訊息下，股價開高大漲，也帶動佳凌 (4976)、揚明光(3504) 盤中同步亮燈，玉晶光 (3406) 雖觸及漲停遇賣壓，但也重回 200 元關卡，股王大立光 (3008) 盤中也重回 3400 元關卡。受到智慧型手機及汽車銷售慘淡拖累，股王大立光甚至遭外資調降投資評等，致使整體光學鏡頭廠股價疲軟不振。



儘管市場認為蘋果新款手機賣不動，全球智慧型手機銷量自今年下半年開始衰退，但業者認為，光學鏡頭上應用日益廣泛，除智慧型手機多鏡頭趨勢成型，AR/VR、3D 感測等新應用逐漸成為智慧型手機標準配備，倒車影像、環景及遠紅外線鏡頭等 ADAS 車載鏡頭加速導入中高階車款，加上物聯網、智慧家庭及智慧城市安控鏡頭、甚至是智慧製造等新應用，帶動光學鏡頭使用量愈來愈多，仍看好未來產業趨勢。



除今國光第三季轉虧為盈，每股純益 0.51 元，結束連續 5 季以來的虧損外，揚明光第三季合併毛利率為 20.73%，年增 3.09 個百分點，每股盈餘為 1.01 元，較上季 0.46 元及去年同期虧損 0.34 元大幅成長。