趣店單日狂漲36% FAANG史上首次全部進入熊市

• 趣店單日狂漲 36%

趣店 / 周三收盤 + 36.83%/ 報收 5.87 / 距年內高點 - 67%/ 距前低 + 47%

趣店周三發布了該公司截至 2018 年 9 月 30 日的第第三季財報。報告顯示，2018 年第第三季，趣店總收入 19.3 億元人民幣，年增率增長 32.9%；排除一次性匯兌損失，調整後凈利潤為 7.5 億元人民幣，年增率增長 12.6%。

第三季新增活躍用戶 58.1 萬，累計註冊用戶數由第二季的 6787 萬增長至 7000 萬。截至到第三季末，累積借款人達到 1630 萬，2017 年同期約為 1290 萬。

此前趣店受到營業模式被質疑、P2P 行業監管收緊、大股東減持等因素，股價一路下挫，能否迎來反轉有待進一步觀察。

市場復盤

道瓊斯 / 周三收盤 0.00%/ 報收 24464.69 / 距年內高點 - 9%/ 距前低 + 1%

標普 500 / 周三收盤 + 0.30%/ 報收 2649.93 / 距年內高點 - 10%/ 距前低 + 2%

那斯達克 / 周三收盤 + 0.92%/ 報收 6972.25 / 距年內高點 - 14%/ 距前低 + 2%

中概股 ETF / 周三收盤 + 3.29%/ 報收 33.57 / 距年內高點：-34%/ 距前低 + 6%

美國股市周三漲跌不一，道指尾盤跳水、抹去盤中 200 點漲幅近乎收平，因蘋果股價未能保持較早前的上漲勢頭。

在美上市中概股周三收盤集體大漲，追隨美股整體走勢。推動大盤走高的主要原因是超跌反彈。

大型中概股中，阿里巴巴漲 2.35%，百度漲 3.65%，網易漲 2.99%，京東漲 4.36%，拼多多漲 2.25%，愛奇藝漲 6.65%，微博漲 5.65%。

另外，美股周四感恩節休市。

• 五環外的拼多多收割京東用戶

拼多多 / 周三收盤 + 2.25%/ 報收 23.66 / 距 IPO 價格 - 11%/ 距前低 + 43%

新浪指出，在 Q2 財季活躍買家方面，拼多多超過京東 3000 萬人，Q3 擴大至 8000 萬人；Q2 財季，少於阿里 2.32 億人，Q3 的差距縮小到 2.16 億人。

雖然電商平台的用戶存在疊加，但主流平台僅此幾家。所以，拼多多增長的 4200 萬人，可能更多地來自於京東和阿里，這也與京東 Q3 財報中「流失用戶」相吻合。

同時需要關注的是，拼多多的活躍用戶增速正在放緩，人口紅利幾乎消失。

拼多多上方壓力位在 28 元，下方支撐位在 22 元。

• 史上首次！FAANG 全變熊

蘋果 / 周三收盤 - 0.11%/ 報收 176.78 / 距年內高點 - 24%

新浪指出，受高盛下調目標價的推動，蘋果公司的股票周二下跌 4.8%，至 5 月 3 日以來的最低收盤點位。許多華爾街人士將熊市定義為從牛市峰值下跌 20% 或更多。

對於投資者來說，FAANG 集團一致的熊市意味著什麼？Janney Montgomery Scott 技術分析師 Dan Wantrobski 表示，科技股，尤其是過去幾年一直是「市場重要推動力」的 FAANG 股票，領導力的喪失是美國股市繼續掙扎更廣泛的原因之一。

目前蘋果股價跌穿短、中、長期均線，暫時沒有看到止跌企穩信號。

交易機會

• 寶鋼股份：未與鞍鋼集團就合併問題進行過任何的商談

寶鋼股份 / 周三收盤 + 1.78%/ 報收 7.43 / 距年內高點 - 35%/ 距前低 + 6%

寶鋼股份 11 月 21 日晚發布澄清公告稱，公司關注到有關媒體轉發的關於寶武集團和鞍鋼集團將合併重組的消息。

截至目前，公司控股股東和公司均未得到來自於任何政府部門有關上述傳聞的書面或口頭的資訊，均未與鞍鋼集團就此類問題進行過任何的商談或意思表示。公司目前無任何應披露而未披露的資訊。

昨日受傳聞影響，寶鋼股價一度拉升。

• 碧桂園擬庫藏股 78.30 億港元公司債券

碧桂園 / 周三收盤 + 4.88%/ 報收 9.68 / 距年內高點 - 48%/ 距前低 + 26%

碧桂園發布建議部分購回於 2019 年到期的零息率有抵押擔保可換股債券公告，根據現有債券的條款部分購回最多 78.30 億港元的現有債券。

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