OECD警告：美中貿易戰若升級 將重擊全球經濟成長

經合組織 (OECD) 週三 (21 日) 警告，美中貿易戰升級可能會在 2021 年對全球經濟增長造成重大打擊，造成價格壓力，並迫使美國聯準會加快腳步緊縮貨幣政策。

經合組織預測，在長期貿易爭端和利率上升的情況下，明年全球經濟將繼續放緩，但不至於出現經濟衰退。

這家總部位於巴黎的集團預計，全球經濟成長將由今年的 3.7%，至明年及 2020 年降至 3.5%，低於先前預測，認為 2019 年的成長有 3.7%。

OECD 針對全球經濟之預測 圖片來源：OECD

OECD 於五月、九月、十一月分別針對全球與 G20 已開發國、新興市場國之經濟預測 圖片來源：OECD

經合組織首席經濟學家 Laurence Boone 表示，經濟成長速度已逐漸回到長期趨勢，雖然不預期出現「硬著陸」，但存在很多風險，軟著陸變得困難。

最大的風險之一，就是華盛頓和北京的關稅逐步升級，這已經帶來美國和中國之間的貿易流量放緩。此外，英國與歐盟的脫歐談判陷入僵局，也增加了貿易的不確定性。

經合組織表示，美國和中國已經加徵的關稅，所造成的損害相對有限，預計讓兩國在 2021 年的產出，較原本有望達到的水準低約 0.2% 至 0.3%，短期內對其他國家造成的負面影響也不會太大。

問題在於，如果美國按計畫，從 1 月開始將 2000 億美元的中國輸美商品，加徵 25% 的關稅，而中國進行報復，那麼影響將會翻倍，波及層面也會變得更廣。

在這種最糟糕的情形下，經合經織預估，到 2021 年全球國內生產總值 (GDP)，將比基準線低 0.8%，其中美國產出將比基準線低 1% 以上，中國產出將受到更沉重打擊。全球貿易將下降 2%，經合組織國家的商業投資平均將下降約 2.75%。