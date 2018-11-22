D&G辱華繼續發酵：中國在線銷售渠道幾乎全部切斷

一夜之間，義大利奢侈品牌杜嘉班納（Dolce & Gabbana，縮寫為 D&G）因辱華事件引發全中國人民群情激奮、口誅筆伐，中國電商市場幾乎將其全面封殺。

日前，有網友曝出據稱是和杜嘉班納設計師、品牌創始人之一 Stefano Gabbana（圖右）在社交平台 Instagram 上的對話，此人稱「中國是一個屎一樣的國家」。

隨後，這宗杜嘉班納涉嫌辱華的事件迅速發酵，先是一眾中國演藝界明星紛紛公開表態與其劃清界限，迪麗熱巴、李冰冰、陳坤、王俊凱、章子怡、黃曉明等藝人稱不會出席 D&G 活動。原定 21 日晚間在上海舉辦的時裝秀也被取消。文旅部也發通知，取消 D&G 的相關活動。

華爾街見聞發現，從昨日晚間至今，天貓、京東、蘇寧易購、網易考拉、奢侈品電商寺庫、唯品會、1 號店、海外購物平台洋碼頭等中國知名電商平台均已下架了所有與 D&G 品牌相關的產品，搜尋結果全部為零。

這意味著，義大利 D&G 在中國市場的主要在線銷售渠道已全部被切斷，目前僅剩其官方網站。

人民日報昨日晚間發評論文章稱，作為一個全球知名的品牌，作為具有公共傳播屬性的廣告，作為一個公眾人物的設計師，對其他國家、其他文化的侮辱言行，既非正常的商業行為，也是對消費者的不尊重，更是對人類共同價值觀的挑戰。

在網友公布的社交賬號辱華言論截屏中，這位名為 Stefano Gabbana 的 D&G 設計師還稱「中國無知、骯髒」，「沒有中國我們照樣會過得很好」。

現在，中國線上銷售渠道及線下走秀審批對 D&G 的全面封鎖已經成為現實，不知這家義大利品牌過得還好嗎？

目前，杜嘉班納在全世界擁有有上千家店鋪，其中在中國北京、上海、廣州、香港等城市設有 51 家 D&G 專賣店。