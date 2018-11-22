美股盤後 – 四大指數大多走高 但創7年來最差感恩節前夕表現

感恩節前夕，美股四大指數大多走高，S&P 500 指數中，11 個板塊中 7 個板塊上揚，能源股、資訊科技股與非必需消費品領漲，台股 ADR 全面上揚，但卻創下 7 年來最差的感恩節前夕表現。

週三 (21 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 0.95 點，或 0.0039 %，收 24,464.69 點。

S&P 500 指數上漲 8.04 點，或 0.30%，收 2649.93 點。

那斯達克指數上漲 63.43 點，或 0.92%，收 6972.25 點。

費城半導體指數上漲 4.91 點，或 0.42%，收 1179.73 點。

蘋果 (AAPL-US) 週三終場抹去早盤漲幅，下跌 0.11%，此前傳出最大的 iPhone 組裝廠富士康遭蘋果砍單，計劃明年將削減 29 億美元成本。

臉書 (FB-US) 上揚 1.80 %；Netflix (NFLX-US) 下跌 1.82 %；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.42 %；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 1.26%。

半導體類股漲跌互見，Nvidia (NVDA-US) 下跌 2.93%；德州儀器 (TXN) 下跌 0.73%；AMD (AMD-US) 下跌 2.50 %；Intel (INTC-US) 下跌 0.76%；美光 (MU-US) 上漲 0.72 %；IBM (IBM-US) 上漲 1.17%。

能源股全面上揚，Rowan Cos. (RDC-US)、斯倫貝謝 (SLB-US)、美孚石油 (XOM-US) 漲幅介於 1.4%-6.5% 間。

銀行股漲跌互見。摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.75%；高盛 (GS-US) 上漲 0.66 % 和美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.40 %。

台股 ADR 全面走高。台積電 ADR (TSM-US) 上揚 1.45%；聯電 ADR (UMC-US) 走高 1.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.93%；友達 ADR (AUO-US) 上揚 2.74%。

財報消息方面，受益於亮眼的財報表現，GAP (GPS-US) 與 Autodesk (ADSK-US) 分別上揚 4.66% 與 9.74%。

特斯拉徵求員工在感恩節加班工作，以實現產能目標。(圖：AFP)

企業消息方面，特斯拉 (TSLA-US) 傳出徵求超級工廠 (Gigafactory) 員工自願性在感恩節當日工作，以實現每週 7000 輛 Model 3 電動車的產能目標，員工除了獲得當日薪資外，還加發 8 小時假期薪酬。該公司股價週三下跌 2.68%。

華爾街分析

根據道瓊市場數據顯示，自 2012 年以來，S&P 500 指數在感恩節當週的星期三至星期五都有所上漲，美股週四 (22 日) 因感恩節假期休市，週五 (23 日) 將會提早收盤。

最近幾個月對全球經濟增長放緩和企業盈利飆升的擔憂削弱了風險偏好，使人懷疑長達十年之久的股票牛市的持久性。經紀商 Infinox 的首席市場策略師 J.R. Zhou 提到，美國遭受重創的股市正蹣跚走向感恩節假期，幾乎沒有什麼值得感恩的。

羅素投資 Kevin Divney 認為，亞馬遜等公司在購物旺季銷售數據可能會帶來更積極的市場情緒回歸。

最新經濟數據顯示，10 月份耐用品訂單下降 4.4%，主因飛機需求大減。

紐約拉登堡塔爾曼資產管理執行長 Phil Blancato 提到：「這不是一個糟糕的經濟，部分強勁的經濟數據應該會支撐今年年底更高的市場行情。」

一些市場專家表示，MNI 報導稱聯準可能最早在春季暫停升息週期也可能激勵市場。