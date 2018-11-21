重視台灣市場與人才 Oath將以台灣團隊經驗推展至其他國家

Yahoo 母集團 Verizon Media Group/Oath 執行長 Guru Gowrappan 今 (21) 日表示，台灣一直是多元化經營模式中的佼佼者，集團對台灣市場與人才相當重視，台灣市場也將成為未來主要成長來源之一，盼能透過台灣人才的智慧，將研發團隊開發的好產品輸出到世界各地，並將台灣電商的成功發展經驗推展至其他市場，為集團帶來更大的成長動能。

美國威訊通訊集團 (Verizon) 買下 Yahoo 與美國線上 AOL 後，去年成立 Oath 集團，而 Oath 母集團 Verizon 近期重整組織架構，將原本的 Oath 改為 Verizon Media Group/Oath。Gowrappan 強調，用戶是 VMG/Oath 的企業核心，集團聚焦首頁、郵件、財經、運動、娛樂、新聞等六大領域，要建立以會員為本的強大生態圈，且是服務超過 10 億用戶的全球生態圈。

對於在此生態圈中，台灣電商在其中所扮演的角色，Gowrappan 表示，多元營收是企業成長關鍵，期待能藉由結合廣告、交易及會員進行多元化經營，而台灣一直是此經營模式中的佼佼者，既有的電商業務再加上 Yahoo 奇摩 App 的推出，就能看見會員機制帶來的新契機，也希望未來能將台灣電商的成功發展經驗，推展至全球。

Gowrappan 剛上任 2 個月，就已第 2 次到訪台灣，顯見他對台灣市場與人才的重視。他表示，台灣市場對公司而言極為重要，也將是未來主要成長來源之一，只要符合企業策略中具成長契機的市場，都會持續投資，盼能透過台灣人才的智慧，將研發團隊開發的好產品輸出到世界各地，為集團帶來更大的成長動能。

至於未來集團在電商領域的佈局，Gowrappan 表示，目前確實有更長遠的佈局進行中，將先聚焦現有產品，回歸到生態系，並非要成為另一個亞馬遜，而是將過去 10 幾年來建立的各項服務，整合至同一平台呈現，引發「交易」行為，如消費者在 Yahoo 運動頻道看到球隊比賽時，突然想買哪一支隊伍的 T 恤，可馬上提供消費者商品，進行購買。

Oath 亞太區研發中心副總裁林振德表示，今年 7 月在台成立的亞太中心研發未來重點將包括行動、影音產品，及電商平台的開發與優化，會以台灣過去 10 多年發展電商平台的經驗，打造全球基礎架構，並與各頻道進行整合，而 10 月下旬在台上架的 Yahoo 奇摩 App 的平台開發經驗，也將有機會推展到其他國際市場。