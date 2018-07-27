Oath海外最大研發基地落腳台灣 將招募百人

Oath / Yahoo 今 (27) 日宣布，在台灣設立亞太區研發中心，將招募上百位 AI 工程師、軟體研發、產品管理及產品設計人才，8/15 將舉辦徵才說明會，這也是 Oath 海外最大規模的研發中心，期待推廣台灣研發團隊的媒體及電商等產品至亞太地區，順利推動 Oath 2020 年全球 20 億使用者的目標。

Oath 亞太區產品及研發工程部暨墊子商務營運管理事業部副總裁林振德指出，台灣團隊一直以來是研發先鋒，中文產品都由台灣團隊研發，再推廣至其他地區，新的研發中心成立，招募新人後，整個研發團隊將擴增到 400 人以上，未來媒體及電商等由台灣成功研發推廣的產品，將會優先發展至亞太地區。

Oath 全球技術長 Atte Lahtiranta 表示，台灣過去在產品研發上，一直有很好的紀錄，加上強大的在地消費市場，讓 Oath 選擇將研發中心落腳於台灣，未來亞太研發中心不會只專注在地化的產品，期待台灣發揮亞太地區樞紐的角色，結合台灣、人才及產品研發，接軌全球市場。

Oath 全球媒體研發工程部副總裁 Kelly Hirano 認為，跟台灣團隊合作十年以來，發現台灣人才的優勢，包括對產品技術的熱情，以及熟悉企業營運跟產品領域，讓台灣團隊找出最好的經營策略，並在產品開發上給予最大支持，他認為，台灣團隊不管在熱情或是研發能量都相當強大。

Oath 在美國、愛爾蘭、以色列、印度、德國、挪威等地都設立研發中心，台灣是美國海外最大規模的研發中心。未來亞洲地區將以台灣作為研發基地，新加坡作為為「前進指揮所」，連結東南亞各地訊息，連結在地夥伴，以及資料中心等資源，負責東南亞國家如印尼、泰國、菲律賓等，開發在地化產品，複製台灣產品成功經驗。