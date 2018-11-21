科技改變稅務運作模式 資誠：企業稅務未來將朝六大方向演進

科技讓金融服務有了新面貌，也改變稅務職能運作方式，資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇表示，預期未來 3 到 5 年內，企業稅務將朝「標準化」、「自動化」、「資料」、「安全」、「分析決策」與「顛覆性科技」等六大方向演進。

一、標準化，多數的稅務職能獲取的資訊，都將是從企業級財務系統或稅務專有資料中心提取的符合「稅務標準格式」的資訊。

二、自動化，更多公司將利用企業級財務系統及更多自動化科技來準備稅收計算，例如所得稅和間接稅，以取代試算表和 / 或傳統的計算方式。

三、資料：稅務專有資料中心將成為主流。構建方式主要透過三種：企業內部開發、購買第三方供應商軟體、事務所協作外包。

四、安全：有鑑於機密資訊被無意洩露或公開分享的疑慮，數據安全將成為稅務部門的日常要務。



五、分析與決策：稅務人員將更全面的使用專業的資料分析工具，來輔助稅務相關事務的決策過程，如風險檢查、機會識別、預測和方案策劃。



六、顛覆性科技：雲端 ERP 系統、機器學習、自動化科技和 AI 等科技將主導產業。

曾博昇表示，台商若要進行有效的稅務管理，必須思考如何利用新科技來提升稅務資訊擷取的效率，改善複雜稅務申報的正確性，並確保集團在各國所揭露資訊的一致性，同時自我檢視集團稅務風險並建立預警機制，完善集團的稅務管理政策。

曾博昇指出，稅務管理與分析策略 (TRS) 是一個稅務管理系統，透過不同的科技技術達到最佳化的稅務管理，包含機器學習解決方案 Swift、自動化彙整資訊技術、資料分析技術、科技管理平台等新科技，可有效解決稅務職能面臨的難題。