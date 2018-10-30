資誠：全球碳預算剩不到20年 企業營運風險恐大幅提升

為降低碳排放量，各國政府積極在各產業融入綠色環保概念，資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，依照目前的減碳速度，2℃的碳預算恐怕在不到 20 年內消耗殆盡，引發更多災害，並大幅提升企業的營運風險。

根據 PwC 近期發布的《2018 年低碳經濟指數報告》，全球脫碳率只有 2.6%，遠不及設定目標的一半，G20 沒有一個國家脫碳率達到升溫不超過 2℃所需的最低門檻 6.4%。

根據聯合國氣候變遷委員會 (IPCC) 調查報告，若依照目前的溫室氣體排放量的增長，2030 年全球氣溫將增加 1.5℃。一旦超過這個關鍵值，將使氣候進入極端氣候，產生眾多災害並嚴重危害人類健康。

歐洲商會副理事長胡日新 (Olivier Rousselet) 指出，轉型低碳社會已是迫切的行動，當前台灣發展再生能源需要龐大的資金，呼籲主管機關能允許外國發行人為台灣的再生能源項目發行新台幣債券，並允許壽險公司為歐洲出口信貸機構擔保的再生能源項目提供貸款。

資誠永續發展服務公司總經理李宜樺表示，氣候變遷風險已對企業營運具有絕對的財務影響，過去極少企業能系統性的將氣候造成的財務風險予以量化，使得金融業者難以進行訂價、融資與投資決策，但透過 TCFD 讓企業揭露氣候變遷可能帶來的風險與機會，並提供利害關係人相關且可靠的財務基礎衡量資訊，有助加速企業轉型，帶動綠色金融發展，邁向低碳社會。