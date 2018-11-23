美國剛剛經歷了150年來最冷的一個感恩節

經歷了風暴與大雪，現在的美國東北部大部分地區正處於極寒之中。「黑五」期間在戶外「血拚」的美國人們可能經歷着 150 年來最冷的感恩節。

這股冷空氣是從北極飄來的，在本周三給美國東北部內陸地區帶來了一場強勁的暴風雪。感恩節一早，新英格蘭北部地區華氏溫度接近零度（約合零下 18 攝氏度），弗吉尼亞州東南部氣溫接近 30 華氏度（約合零下 1 攝氏度）。

然而，據 AccuWeather 數據顯示，體感溫度更是比實際溫度低 10-20 度左右，幾乎整個北部的實際溫度都遠低於 0 華氏度。

一百五十年一遇的嚴寒

據 AccuWeather，以往最冷的感恩節出現在 19 世紀中期至 20 世紀初。

1871 年，紐約市最寒冷的感恩節記錄為 15-22 華氏度。費城最冷的感恩節在 1901 年，最低氣溫 20 華氏度。1901 年，波士頓也遇到了最冷的感恩節，最高氣溫 24 華氏度。

部分地區情況可能稍好。地處南方的華盛頓特區及巴爾的摩地區，曾在 1996 年感恩節獲得 26-35 華氏度的低溫。

本周，美國多部門啟動了針對寒冷天氣的應對措施。美國國家氣象局向公眾警告，暴風雪可能產生凍傷的情況。馬里蘭州官方報出與體溫過低相關的死亡事件，當地政府官員督促出門在外的市民為寒冷天氣做好應急準備。華盛頓特區為公眾提供了保暖設施、開放隔夜避難所。

氣象局預計，接下來美國東北部部分地區或將降至零下 10 華氏度（約合零下 20 攝氏度）的低溫。

華盛頓氣象學家 Steve Prinzivall 稱，本次美國東北地區嚴寒的罪魁禍首是從北極襲來並橫掃北美地區的強大冷空氣，它將帶來強勁的偏北風，以及去年 2 月以來最強的冷空氣。

然而，沒有什麼能阻止清晨在商店門外排隊的美國人。

氣候展望

氣象局預計，周末美國地區氣溫將會有所緩和，並在周日恢復平均水平。儘管如此，東北部地區仍然存在惡劣天氣的可能。至於中西部、南部以及東南部地區，落基山脈將出現降雪，同時加州、華盛頓州等地可能出現降雨。

而本周的風雪還只是個開始，下一次風暴侵襲美國最早可能發生在 12 月第一周。

這個冬天對於美國人民來說，可能不是那麼好過。