資誠與世銀2019全球納稅調查 台灣全球排名第29

PwC 資誠與世界銀行共同發布「2019 年全球繳納稅款調查報告」(Paying Taxes 2019)，在全球 190 個經濟體中，台灣今年排名全球第 29 名。

「繳納稅款調查」(Paying Taxes) 是「全球經商環境調查 (Doing Business)」報告中的一項調查指標，目的在評估經濟個體的納稅容易程度 (ease of paying taxes)，是各國政策制定及國際投資決策的重要參考依據。

「2019 年全球繳納稅款調查報告」是以 2017 年度納稅數據進行調查，納稅容易程度調查的衡量方式，是以一家標準案例的中型企業在某一特定年度內必須繳納的各種強制性稅捐及稅費，調查四項關鍵指標分別為，繳納稅款次數 (tax payments)、納稅遵循時間 (time to comply) 、總稅率負擔 (total tax rates) 及「申報後程序」(post-filing)。

「繳納稅款調查」的稅費項目包括公司所得稅、資本利得稅、勞工稅捐 (包含雇主幫勞工負擔的勞保費、健保費、勞工就業保險費、社會安全捐等) 以及其他稅捐；「申報後程序」著重於營業稅退稅以及營利事業所得稅更正申報後之行政程序，不含復查、訴願與行政訴訟。

資誠聯合會計師事務所國際事務長暨 PwC 亞太區稅務市場主管合夥人吳偉臺表示，台灣今年排名為全球第 29，擠進前段班，主因是「申報後程序」成績較佳 。

調查結果發現，營利事業所得稅更正申報以及營業稅退稅所引發之查核機率較低，且營所稅更正申報程序及營業稅退稅時間較其他國家短。

吳偉臺認為，引發查核機率較低其中一個理由在於納稅申報已經由會計師簽證，調查報告中的標準案例已達會計師查核簽證之標準，這雖然增加納稅遵循時間，但由於納稅人透過會計師提高了稅法遵循程度，可縮短徵納雙方溝通時間，納稅申報的確定性較高，比較不會引起全面性查核。

吳偉臺提醒，總稅率負擔 (total tax rates) 包含所得稅、勞工稅捐以及其他稅捐。仔細分析台灣的總稅率負擔，可以得知裡面有一部分並非稅，而是勞保、健保費等。這些屬於員工的間接費用，並非純粹的稅捐。根據調查結果，台灣的實質稅率並不算高，但是一旦把勞工稅捐放在一起評比，台灣的排名就會被拉低。