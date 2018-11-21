茂生農經拚飼料垂直化整合 明年營收可望優於今年

茂生農經 (1240-TW) 今 (21) 日舉辦業績發表會，公司強調，食品安全已是現代一個大問題，禽畜飼料的把關也相對嚴格許多，未來將慢慢把產業做垂直化整合，將飼料製造廠與家禽家畜廠合作養殖，藉此拓展營收動能，公司已經開始進行整合，明年預期營收可望較今年成長。

茂生農經總經理吳清德表示，無藥殘飼料產線將是未來的趨勢，因此茂生農經在這一塊一直不遺餘力，飼料的配方與大宗原料的不同，常需改變製程，為降低風險、提高競爭力，茂生農經決定將產業養殖業務的比例拉升，做更有效益的資金運用，去年養殖業務佔比 5.05%，今年前 3 季的佔比來到 5.81%，未來將持續著墨。

吳清德表示，產業垂直整合對競爭力相當有幫助，飼料製造廠能夠合作肉豬與家禽，不僅能直接掌握肉品的品質狀況，同時也能建立自有蛋品品牌，同時也在 AI 自動化飼料製程方面積極布局，藉大數據管理，持續做庫存管理的軌跡追蹤，完成一條龍的產銷履歷。

茂生農經表示，飼料收入方面一向穩定，如果要挹注營收，將必須著重在垂直整合的養殖收入，未來也將在 AI 自動化飼料製程方面做推動，拓展養殖事業。

茂生農經今年前 10 月營收已達 11.94 億元，較去年同期成長 3.17%，全年法人估約與去年持平，營收約達 14-15 億元。