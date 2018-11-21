第三家越南台商回台掛牌 富林-KY預計12月下旬上市

富林 - KY(1341-TW) 為越南第一大 PVC 人造皮革業者，今年啟動回台上市掛牌計畫，富林明年環保 PU 皮革新品可望逐步貢獻營收，成推升營運主要成長動能，由於原物料漲價已充分反映在報價上，預期明年營收、獲利可望恢復去年水準。

富林預計 12/5 至 12/7 競拍，競拍底價 24.83 元，承銷價暫定 28.8 元，將於 12 月下旬掛牌上市。

富林塑膠工業為越南台商第 3 家回台上市公司，也是今年唯一一家回台上市的台商，廠房包括越南海防廠與同奈廠，從事 PVC 人造皮革包括乳膠皮、膠布以與軟皮等產品生產與銷售，終端應用遍及皮件、鞋類、服飾、傢俱、包裝材料及運動用品等各類型商品，層面相當廣泛。

富林 1997 年起投入越南市場，成立初期為深耕在地與加速融入當地市場，選擇與當地經銷商合作，打通營運初期基礎市場。近幾年許多傢俱、製鞋及紡織業者紛紛移往越南生產，使越南市場對 PVC 人造皮革需求日趨強勁，目前其主要產品乳膠皮與柔軟皮在越南市佔率已高達 86%、膠布市佔率則為 34%，為越南第一大 PVC 人造皮革業者。

不過，去年起受到原物料 DOP 與 PVC 漲價影響，毛利率由 2016 年的 26.73% 下降至 21.65%，今年前 3 季又再下滑至 16.44%，董事長王源林說明，由於先前受限於陸廠傾銷至越南競爭，價格調整有壓，但在發現客戶仍因品質因素選擇富林產品後，今年 8 月起已向客戶反應漲價，10 月時報價已充分反映，即便未來原料價格走勢仍無法預期，但未來漲價主導權將掌握在富林手中，不會因此影響毛利率表現。

除原有產品外，富林目前積極發展環保 PU 皮革，為越南首家、同時也是全球首家生產環保 PU 皮革的業者，該產線已於 10 月試產送樣給鞋業客戶，由於其為市場新品，初期將從既有客戶中詢單，明年隨著客戶陸續下單，產能也會陸續開出，將成為推升富林未來營運的主要成長動能。

王源林表示，目前已有遊艇、RV 休旅車座椅與自行車坐墊等客戶下單，未來目標市場包括運動鞋後段加工廠、NIKE 等一線品牌廠、PUMA 等二線品牌廠、皮包、遊艇、RV 休旅車座椅、自行車坐墊等。據悉，TPU 廠滿載營收可達新台幣 20 億元，待產能利用率拉升至 6 成，就可望明顯貢獻營運，若稼動率達到 8 成，產品毛利率有機會上看 26%。

此外，針對美中貿易戰的影響，王源林強調，對公司而言是加分的，由於越南具有多國 FTA 及銷往歐盟關稅優惠，目前轉單效應已逐步發酵，除部分既有客戶訂單增加外，也有多家新客戶陸續接洽，包括台商、歐美廠商都有，可望受惠轉單。

展望明年，王源林表示，今年受到原物料漲價因素影響，直至 10 月獲利表現才接近去年水準，明年在報價已充分反映下，營收與獲利表現可望恢復 2017 年水準，毛利率也可望回升至 20-21%。

目前富林知名客戶包括皮件類客戶 COACH、MK、GUESS，車用類客戶 YAMAHA、HONDA、TOYOTA、SUZUKI 及運動球類客戶 WILSON 等品牌。從富林今年前 3 季營收表現來看，產品占比分別為乳膠皮 51.4%、柔軟皮 17.6%、膠布 29.67%，終端應用為家具用 32%、皮包用 20%、車輛用 13.6%、鞋用 1.4%、雨衣 15.3%、包裝材 12.5%。

富林去年合併營收 27.6 億元，稅後純益 2.5 億元，每股稅後純益 6.88 元。今年前 3 季合併營收 21.3 億元，稅後淨利 8845 萬元，每股稅後純益 2.23 元。今年 10 月單月合併營收達 2.83 億元，創歷史新高，年增 27%。

富林預計 12/5 至 12/7 競拍，競拍底價 24.83 元，承銷價暫定 28.8 元，為競拍底價的 1.16 倍，預計 12 月下旬掛牌上市。