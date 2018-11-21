台微體ADR今在美掛牌 每單位5.8美元

台微體 (4152-TW) 今 (21) 宣布，初次公開發行美國存託憑證(ADR) 375 萬單位，每單位 ADR 表彰台微體普通股 2 股，將在台灣今晚以每單位 5.8 美元掛牌，折價約 10%。

台微體 ADR 預計美國時間 21 日，將於美國那斯達克股票交易所 (Nasdaq Global Market) 以「TLC」代號掛牌交易，公開發行價格每單位 5.8 美元，發行總金額 2175 萬美元。

台微體也依美國市場規定，同意承銷商在發行新股基準日前 1 日，視市場情況以同樣的公開發行價格追加認購最高達逾 56 萬單位的 ADR。

台微體董事長暨執行長洪基隆表示，台微體是所有台灣生物科技公司中，首先在全球第二大證券交易所上市的公司，此次在美國資本市場掛牌，可望接軌國際市場，發揚台灣生技業。

台微體為深耕疼痛控制、眼疾及癌症藥物研發的生技奈米藥物公司，旗下有 4 款開發中的主要產品，其中關節炎長效止痛藥物 TLC599 臨床二期試驗日前成功達陣，完成主要評估目標及多項關鍵次要目標，而術後長效止痛藥物 TLC590 的臨床一、二期試驗也如期於美國進行中，兩項藥物都計畫於接下來 18 個月內進入三期臨床試驗。