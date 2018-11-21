瑞祺電通三大新專案出貨 Q4業績戰新高

工業網安大廠瑞祺電通 (6416) 上季因旺季效應與歐洲客戶恢復拉貨，營運大幅成長，第四季在新專案量產下，營收將優於第三季，並有機會刷新紀錄。瑞祺電通週三 (21 日) 召開法說會。第三季合併營收 11.27 億元，創歷史次高，加上雙率雙升，稅後盈餘突破 1 億元，達 1.05 億元，創歷史新高，EPS 1.54 元。累計前三季合併營收為 30.28 億元，年增率為 4.64%，稅後淨利 2.55 億元，年增 4.6%，EPS 達 3.93 元。



瑞祺電通指出，第三季歐洲市場業務季增率高達 67%，主要是因為上半年基期低，第三季客戶恢復拉貨所致，而毛利率提升主要是因為產品組合改變，營益率提升則是費用率下降。



展望本季，總經理洪德富指出，因有 3 個年度新專案將進入量產階段，預期業績將比第三季成長，12 月達季度高峰。這些新專案有傳統網安，也有 SD-WAN(軟體定義廣域網路)。



下半年英特爾處理器缺貨壓抑 IPC 業者出貨動能，洪德富說，針對相關缺料狀況，並無太大影響，因為該公司有常態性生產備料計劃，但針對急單或新品試產，仍需內部協調對應。



他認為，目前匯率的環境與關鍵原物料的發展趨勢，長期而言，對公司的獲利狀況應屬有利，因此本季將延續上季毛利率穩定趨勢，且延續到明年上半年，毛利率均可望穩定維持。